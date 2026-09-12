أنهى جورج راسل التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة في صدارة الترتيب على حلبة مادرينغ الجديدة في مدريد، لكنه تراجع إلى المركز الخامس في التجارب الحرة الثانية بعد الظهر.

وأكد راسل أنه رغم المخاطر العالية التي تتميز بها الحلبة الجديدة، لم تقع حوادث بالعدد الذي كان متوقعًا في اليوم الأول، مضيفًا أن السائقين كانوا حذرين بشكل خاص خلال الحصة الأولى.

حيث قال سائق مرسيدس: "هذه حلبة شديدة الخطورة، وأعتقد أن جميع السائقين تركوا على الأرجح هامش أمان أكبر قليلًا اليوم".

وكانت المشكلة الأهم التي سلط راسل الضوء عليها هي تآكل الإطارات الناجم عن طبقة الأسفلت الجديدة.

وأوضح راسل أن طبقة الأسفلت الجديدة توفر مستوى عاليًا من التماسك، لكن ذلك يتسبب في زيادة معدل تآكلها.

ليتابع: "بصراحة، كنا نتوقع حدوث ذلك؛ فهذا أمر شائع جدًا مع الأسفلت الجديد".

وأكمل: "التماسك مرتفع جدًا، لكن في الوقت نفسه، تنزلق الإطارات بشكل كبير إلى حد ما".

وأضاف: "بالنظر إلى مستوى التآكل الذي رأيناه في التجارب الحرة الأولى، فإن إجراء ست توقفات في منطقة الصيانة خلال السباق سيكون الخيار الأسرع!".

وتابع: "كانت التجارب الحرة الثانية أفضل قليلًا، وأنا متأكد من أن سباق الأحد سيكون أفضل حتى".

وأردف: "لكن هذه هي أكبر علامة استفهام في الوقت الحالي".

واختتم: "إذا واجهنا المستوى نفسه من تآكل الإطارات الذي رأيناه في التجارب الحرة الأولى، فستصبح الأمور أسهل قليلًا، لكن نعم، سيكون الأمر صعبًا".