قدم جورج راسل أداءً مميزاً خلال التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى، لينجح في انتزاع مركز الانطلاق الأول.

وتحدث راسل بعد نهاية الحصة، مؤكداً أنه شعر براحة كبيرة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

حيث قال سائق مرسيدس: "خضتُ عطلة نهاية أسبوع رائعة حتى الآن، وأشعر أنني عدت إلى مستواي الحقيقي".

وأكمل: "مع كل لفة أقوم بها، أشعر أنني أؤدي عملي بالشكل الصحيح، وأقاتل باستمرار من أجل المراكز الأمامية".

وأردف: "لم تسر السباقات القليلة الماضية بالطريقة التي أردتها لعدة أسباب. لكنني وصلت إلى هذا الأسبوع بذهنية جديدة تماماً وصفحة بيضاء".

وأضاف: "شعرت بحالة رائعة، وكان تحقيق قطب الانطلاق الأول أمراً مذهلاً".

وأشار راسل إلى أنه يتوقع سباقاً صعباً، لكنه أبدى إعجابه بشكل خاص بأداء لويس هاميلتون.

حيث قال: "سيكون سباق الغد مثيراً للاهتمام. لقد قام لويس بعمل مذهل حقاً. وبصراحة، كان ذلك مفاجأة بالنسبة لنا".

وأكمل: "كنا نعتقد أن المعركة ستكون بيننا وبين مكلارين. لكن لويس كان سريعاً جداً طوال الحصة بأكملها".

واختتم: "بالتأكيد ستكون معركة صعبة للغاية، لذلك لن يكون السباق سهلاً. لكنني أشعر أنني مستعد".