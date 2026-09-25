تكلم جورج راسل، الذي أكد أن العودة إلى قطب الانطلاق الأول بعد غياب طويل كانت شعورًا رائعًا، حول حجم الفارق الزمني الذي حققه.

وبعد تفوقه بأكثر من 8 أعشار الثانية على شارل لوكلير خلفه، شدد السائق المخضرم على أنه أكمل لفة مثالية، معبرًا عن مشاعره.

حيث قال: "إنه شعور رائع حقًا أن أعود إلى قطب الانطلاق الأول، لقد انتظرت هذه اللحظة لفترة طويلة".

وأكمل: "ربما يكون هذا أكبر فارق في قطب انطلاق حققته طوال مسيرتي المهنية، بما في ذلك فترتي في الفورمولا 2 والفورمولا 3".

وأردف: "شعرت بأن اللفة التي أكملتها كانت رائعة حقًا".

واختتم: "السيارة مذهلة في هذه الجولة، وإكمال لفة كهذه على حلبة صعبة بهذا الشكل أمر مذهل حقًا".

وكانت مرسيدس تبدو قوية للغاية منذ بداية الجولة، لكن راسل بالذات كان متمكنًا تمامًا خلف المقود.

واستفاد من مشاكل موثوقية سيارة زميله أندريا كيمي أنتونيللي ومن ثم حادثته خلال القسم الأول، ليهيمن تمامًا على التصفيات.

ويريد راسل تحقيق فوز معنوي على الأقل، بعد سلسلة من الخيبات هذا الموسم، وتفوق زميله الإيطالي اليافع الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم بفارق مريح.