راسل بعد فوزه المنعش في باكو: "كان من السهل جدًا أن أفقد الإيمان بنفسي"

كان فوز راسل في جائزة أذربيجان الكبرى يوم السبت هو انتصاره الثالث في موسم 2026، وأول غراند سلام في مسيرته، لكن تصدره لكل لفة على شوارع باكو التي اجتاحتها الرياح كان يعني بالنسبة إلى سائق مرسيدس أكثر بكثير من مجرد رقم مميز.

أنهت باكو بالنسبة إلى راسل فترة صعبة امتدت لست عطلات نهاية أسبوع من دون فوز، تمكّن خلالها زميله في الفريق كيمي أنتونيللي من مواصلة فرض هيمنته على البطولة، وقد تأكد ذلك بفوزه المميز في مونزا، حيث شق الإيطالي طريقه عبر المجموعة ليتفوق على راسل.

وخلف الكواليس، كانت تلك أيضًا فترة اختُبرت فيها قدرة راسل على الصمود، إذ عانى في التعامل مع متطلبات القوانين الفريدة لموسم 2026، بينما بدا أنتونيللي، البالغ من العمر 20 عامًا، قد انسجم ببساطة مع سيارة مرسيدس "دبليو17" من دون بذل جهد يُذكر.

وبالنسبة إلى سائق كان ينتظر بصبر سيارة تنافسية لسنوات، قبل أن ينتزع منه سائق شاب فرصة المنافسة على اللقب عندما حانت أخيرًا، كانت عطلة نهاية أسبوع أذربيجان بمثابة جرعة إنعاش كافأت العمل الذي كان يقوم به بعيدًا عن الأضواء لقلب الأمور، وأكدت أنه كان محقًا في عدم فقدان ثقته بنفسه.

وقال راسل مستمتعًا بأول فوز له منذ جائزة النمسا الكبرى في يونيو: "أشعر بشعور رائع، بصراحة. أنا فخور جدًا بقدرة الصمود التي أظهرتها أنا ومجموعتي الصغيرة من المهندسين المقربين مني خلال الفترات الصعبة هذا العام، لأننا بذلنا الكثير من العمل الشاق للتغلب على بعض التحديات، ولتكييف أسلوب قيادتي بما يناسب هذه السيارة الجديدة بشكل أفضل".

وأضاف: "الفورمولا 1 صعبة جدًا، ولا تحصل على فرص للتدرب على هذا الأمر، وأخيرًا بدأت الأمور تأتي إليّ بشكل أكثر تلقائية مما كانت عليه في السابق، وأنا أكتسب الثقة. وخصوصًا على حلبات مثل هذه، فهذا يسمح لك باستخراج المزيد قليلًا عند الكبح، والاقتراب أكثر قليلًا من الجدران، وكانت هذه عطلة نهاية أسبوع خالية من الأخطاء".

وأردف: "لم أفقد ذلك الإيمان بنفسي أبدًا. حتى خلال اللحظات الصعبة، كنت أعرف أن هناك سببًا وراء ابتعادي عن الوتيرة. لم يكن الأمر كما لو أنني نسيت فجأة كيفية القيادة، وكنت أعلم أنني سأتمكن من استعادة مستواي. كان عليّ فقط أن أتحلى بالصبر."

ورغم أنه لا يزال متأخرًا عن أنتونيللي بفارق 66 نقطة، وهو ما يجعل العودة في صراع اللقب ممكنة لكن بفارق كبير، شعر راسل على الأقل بأنه عاد إلى وضع متكافئ، مع دخول كل عطلة نهاية أسبوع وهو يملك فرصة لتكرار ما قدمه في باكو.

وأكد البريطاني بعد صموده أمام ضغط ماكس فيرستابن وتحقيقه غراند سلام، وهو فوز من قطب الانطلاق الأول مع تصدر جميع اللفات وتسجيل أسرع لفة في السباق: "أشعر بالثقة. لقد مرّت أربعة سباقات منذ العطلة. كنت في الصف الأول في ثلاثة منها، وحققت ثلاث منصات تتويج في أربعة سباقات. أشعر بأنني قادر الآن على المنافسة على الفوز في كل أسبوع."

وأقر قائلًا: "أعتقد أن هذا على الأرجح أول غراند سلام لي في الفورمولا 1، وبالتأكيد كانت عطلة نهاية الأسبوع الأكثر هيمنة في مسيرتي. لذلك، جاء ذلك في لحظة رائعة جدًا. كما أن تحقيقه على حلبة تتطلب كل هذا القدر من الالتزام والثقة يجعلني فخورًا جدًا به".

وأكمل: "كان من السهل جدًا أن أفقد الإيمان هذا الموسم. ليس بالضرورة فيما يتعلق بالفوز بالبطولة، وإنما فيما يتعلق بقدراتي، لكن ذلك لم يحدث أبدًا."