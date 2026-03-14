فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

راسل بعد تصفيات الصين الرئيسية: عندما بدأت اللفة الأخيرة لم تكن لدي بطارية ولا إطارات جاهزة

يبدو جورج راسل، الذي أنهى حصة التصفيات الرئيسية لسباق جائزة الصين الكبرى في المركز الثاني، مرتاحاً بهذه النتيجة رغم المشاكل التقنية الكبيرة التي واجهها.

جورج راسل، مرسيدس

على الرغم من فوزه بالسباق القصير، عانى جورج راسل من سوء الحظ خلال حصة التصفيات. 

فقد كسر جانح سيارته الأمامي أولاً، ثم لم يتمكن لاحقاً من إكمال سوى لفة واحدة فقط في القسم الثالثة من التصفيات بسبب مشكلة تقنية في سيارته.

وعلى الرغم من ذلك، قال السائق البريطاني الذي أنهى الحصة في المركز الثاني: "كان بالتأكيد يوماً حاولنا فيه تقليل الأضرار".

وأضاف: "في المرحلة الثانية من التصفيات، انكسر الجانح الأمامي وكنا نحاول إصلاح ذلك. ثم في القسم الثالث خرجت إلى الحلبة، وهذه المرة توقفت السيارة في وسط الحلبة". 

وأردف: "لم تعد السيارة تعمل ولم أستطع تبديل نسب السرعة".

وتابع قائلاً: "لذلك أنا سعيد بأنني توقفت هنا، لأنه عندما بدأت اللفة الأخيرة لم تكن لدي بطارية، ولم أتمكن من تحمية الإطارات، ولا أي شيء آخر".

واسترسل: "لكن الفريق قام بعمل رائع حقاً ليضعني في هذا المركز؛ كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".

ومن ناحية أخرى، لم ينسَ راسل أيضاً تهنئة زميله في الفريق أنتونيللي بعد تحقيقه أول مركز انطلاق أول في مسيرته، والذي أدخله التاريخ كأصغر سائق يحرز قطب انطلاق أول في الفورمولا 1.

حيث قال: "أهنئ أنتونيللي حقاً على تحقيق أول قطب انطلاق أول له، لقد قام بعمل رائع".

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

فرانكو كولابينتو، ألبين، نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، كارلوس ساينز، ويليامز

ليام لوسون، فريق راسينغ بولز

لاندو نوريس، ماكلارين

نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

لويس هاميلتون، فيراري

جورج راسل، مرسيدس

فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

ليام لوسون، فريق راسينغ بولز

لاندو نوريس، ماكلارين

لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

لاندو نوريس، ماكلارين

لويس هاميلتون، فيراري

جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جورج راسل، مرسيدس

أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

إيساك هاجار، ريد بول راسينغ، ليام لوسون، راسينغ بولز

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ

أوسكار بيستري، ماكلارين

أوسكار بيستري، ماكلارين

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

كارلوس ساينز، ويليامز

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

ألكسندر ألبون، ويليامز

لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جورج راسل، مرسيدس

فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

بيير غاسلي، ألبين

أوسكار بيستري، ماكلارين

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

إيساك هاجار، فريق ريد بول راسينغ

أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

بيير غاسلي، ألبين، إيزاك هاجار، ريد بول راسينغ

بيير غاسلي، ألبين، إيزاك هاجار، ريد بول راسينغ

ألكسندر ألبون، ويليامز، لانس سترول، أستون مارتن رايسينغ

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، فرانكو كولابينتو، ألبين

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

فرانكو كولابينتو، ألبين، نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

آياو كوماتسو، فريق هاس للفورمولا 1، فريدريك فاسور، فيراري

إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

بيير غاسلي، ألبين

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

بيير غاسلي، ألبين

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

فالتيري بوتاس، كاديلاك راسينغ

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

لاندو نوريس، ماكلارين

لاندو نوريس، ماكلارين

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

أوسكار بيستري، ماكلارين، بيير غاسلي، ألبين

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، سيرجيو بيريز، فريق كاديلاك للسباقات

تشارلز لوكلير، فيراري

أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، ليام لوسون، راسينغ بولز

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

أوسكار بيستري، ماكلارين

لويس هاميلتون، فيراري

تشارلز لوكلير، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جورج راسل، مرسيدس

لورا مولر، مهندسة السباق في فريق هاس للفورمولا 1، على خط الانطلاق

