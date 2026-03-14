على الرغم من فوزه بالسباق القصير، عانى جورج راسل من سوء الحظ خلال حصة التصفيات.

فقد كسر جانح سيارته الأمامي أولاً، ثم لم يتمكن لاحقاً من إكمال سوى لفة واحدة فقط في القسم الثالثة من التصفيات بسبب مشكلة تقنية في سيارته.

وعلى الرغم من ذلك، قال السائق البريطاني الذي أنهى الحصة في المركز الثاني: "كان بالتأكيد يوماً حاولنا فيه تقليل الأضرار".

وأضاف: "في المرحلة الثانية من التصفيات، انكسر الجانح الأمامي وكنا نحاول إصلاح ذلك. ثم في القسم الثالث خرجت إلى الحلبة، وهذه المرة توقفت السيارة في وسط الحلبة".

وأردف: "لم تعد السيارة تعمل ولم أستطع تبديل نسب السرعة".

وتابع قائلاً: "لذلك أنا سعيد بأنني توقفت هنا، لأنه عندما بدأت اللفة الأخيرة لم تكن لدي بطارية، ولم أتمكن من تحمية الإطارات، ولا أي شيء آخر".

واسترسل: "لكن الفريق قام بعمل رائع حقاً ليضعني في هذا المركز؛ كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".

ومن ناحية أخرى، لم ينسَ راسل أيضاً تهنئة زميله في الفريق أنتونيللي بعد تحقيقه أول مركز انطلاق أول في مسيرته، والذي أدخله التاريخ كأصغر سائق يحرز قطب انطلاق أول في الفورمولا 1.

حيث قال: "أهنئ أنتونيللي حقاً على تحقيق أول قطب انطلاق أول له، لقد قام بعمل رائع".