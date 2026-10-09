راسل بعد تأهله ثانيًا للسباق القصير في سنغافورة: "يمكنني التأكيد أن حزمة التحديثات القديمة ليست سيئة"
يرى جورج راسل أن حزمة التحديثات القديمة لسيارة مرسيدس ليست سيئة، بعدما تمكن من حجز المركز الثاني على شبكة انطلاق السباق القصير في سنغافورة خلف ماكس فيرستابن.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
أعرب جورج راسل، الذي عاد إلى استخدام حزمة التحديثات القديمة في جائزة سنغافورة الكبرى، عن رضاه عن أداء السيارة، مشددًا في الوقت نفسه على أن حزمة التحديثات الجديدة لم تخضع بعد للتحليل المناسب. وهي الحزمة التي انسحب بها من سباق البحرين الأخير.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب التصفيات التأهيلية للسباق القصير، أشار راسل إلى أن الفريق أظهر وتيرة تنافسية طوال اليوم، قائلًا: "بصراحة، كنا منافسين منذ لفاتنا الأولى في التجارب الحرة الأولى".
وأضاف: "كنا في صدارة الترتيب خلال حصة التجارب الأولى. وكنا نعلم أيضًا أن ماكس سريع، لكنه اتبع استراتيجية مختلفة قليلًا عنا، إذ اكتفى بمحاولة واحدة في القسم الثالث من التصفيات القصيرة. من الصعب القول أي الاستراتيجيتين أفضل، لكنني سعيد جدًا بالمركز الثاني الذي حققناه".
وفي معرض حديثه عن قراره التخلي عن التحديثات الجديدة والعودة إلى الأجزاء القديمة، لخّص السائق البريطاني الوضع بين الحزمتين قائلًا: "يمكنني بالتأكيد التأكيد أن حزمة التحديثات القديمة ليست سيئة. سنرى كيف ستسير الأمور غدًا مع كيمي، الذي سيخوض السباق باستخدام التحديثات الجديدة".
وتابع: "لا نملك، كفريق، بيانات تشير إلى أن حزمة التحديثات الجديدة لا تعمل. لكن في هذا المجال، كل شيء يعتمد على ساعة التوقيت، وحتى الآن لم تُظهر الأزمنة نتيجة تصب في مصلحة التحديثات. سنرى، فربما يكون الوضع مختلفًا غدًا".
وفي حديثه عن توقعاته للسباق القصير يوم غد السبت، قال راسل: "سيكون من الصعب للغاية انتزاع الصدارة قبل المنعطف الأول".
وأكمل: "هناك فارق كبير في مستويات التماسك بين الجانبين الأيمن والأيسر من الحلبة. في العام الماضي، تمتع السائقون المنطلقون من الجهة التي تضم مركز البول بوزيشن بأفضلية كبيرة".
واختتم: "من المرجح أن يكون هدفنا الرئيسي في السباق القصير هو الحفاظ على المركز الثاني. أعلم أن ماكس يخضع للتحقيق بسبب الأعلام الصفراء، وسنرى القرار الذي سيُتخذ".
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