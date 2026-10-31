فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

راسل بعد تأهله ثانيًا في المكسيك: "السيارة لا تزال بعيدة عن تقديم كامل إمكاناتها"

أعرب جورج راسل عن سعادته بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى، لكنه أشار إلى أنه واجه صعوبات طوال عطلة نهاية الأسبوع في استخراج كامل إمكانات السيارة.

أحمد مجدي

منشور: 31-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

نجح سائق مرسيدس جورج راسل في حجز المركز الثاني خلال تصفيات جائزة المكسيك الكبرى، خلف لويس هاميلتون الذي انتزع البول بوزيشن.

وأعرب راسل، الذي أشار إلى معاناته في السباقات الأخيرة وعدم تمكنه حتى الآن من التأقلم بصورة كاملة مع خصائص سيارته، عن رضاه بأدائه في القسم الثالث من التصفيات، خصوصًا بعد الصعوبات التي واجهها خلال معظم فترات عطلة نهاية الأسبوع.

وقال راسل: "أنا سعيد بالنتيجة. كانت السباقات القليلة الماضية صعبة بالنسبة إليّ، وبصراحة، لا أزال أواجه صعوبة في استخراج كامل أداء السيارة بصورة منتظمة".

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وتابع: "كانت عطلة نهاية الأسبوع صعبة للغاية حتى تلك اللفّة الواحدة في القسم الثالث من التصفيات. تمكنت خلالها من إيجاد أكثر من نصف ثانية، وكدت أنتزع البول بوزيشن".

وأكمل: "أعلم أن الأداء موجود دائمًا في السيارة، لكننا لا ننجح في استخراجه بالقدر الكافي من المرات. وهذا ما يسبب لي الإحباط".

واختتم: "لقد كان انخفاض درجات الحرارة في صالحنا، إذ منحني قدرًا أكبر من الثقة، وسمح لي باستخراج المزيد من التماسك من الإطارات".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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