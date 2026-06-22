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راسل بشأن سحب استئناف موناكو: "لم يكن لدينا أي مبرر قانوني"

أدلى جورج راسل بأول تصريح له بعد سحب مرسيدس طلب مراجعة نتائج جائزة موناكو الكبرى.

منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: آني غراف

أثارت مشكلة قياس السرعة في خط الحظائر في موناكو، التي ظهرت بعد نجاح فريق ألبين في إلغاء العقوبات الزمنية المفروضة على بيير غاسلي، ردود فعل من الفرق الأخرى.

فبينما استأنفت كل من مكلارين وريد بُل نتيجة السباق بالكامل بعد عودة غاسلي إلى منصة التتويج وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، بدأت مرسيدس أيضًا إجراءات "طلب مراجعة" بشأن العقوبات التي تلقاها جورج راسل، قبل أن تسحب هذا الطلب بعد أيام قليلة.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد أكد أنهم سيدرسون جميع الخيارات الممكنة لحماية حقوق راسل "حتى لو كانت هناك فرصة ضئيلة جدًا"، لكن تم الإعلان رسميًا عن سحب الطلب مساء الخميس الماضي.  وبذلك تأكد خروج راسل من جائزة موناكو من دون أية نقاط.

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وعقب إعلان مرسيدس الرسمي، نشر جورج راسل عبر حسابه الشخصي على إنستغرام يوم الجمعة تعليقًا على تلك المسألة قائلًا: "درسنا مع الفريق جميع الاحتمالات الممكنة لإلغاء العقوبة التي تلقيتها في موناكو، لكن للأسف لم يكن لدينا أي مبرر قانوني للدفاع عن ذلك".

وأضاف: "أصبحت هذه القضية خلفنا الآن، وأنا أركز على تحقيق أفضل النتائج الممكنة في السباقين المقبلين".

ويتماشى هذا التصريح مع البيان الرسمي لمرسيدس بشأن سحب الطلب، والذي جاء فيه: "مواصلة النقاش حول نتيجة موناكو لن تفيد فريقنا ولا الرياضة".

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