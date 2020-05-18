راسل: بث الألعاب الإلكترونية يسمح للسائقين بإبراز جوانب شخصياتهم الحقيقية

تسبّبت جائحة فيروس كورونا بإلغاء السباقات العشرة الأولى من موسم 2020، إلى جانب توقّف سلاسل السباقات الحقيقية الأخرى حول العالم.

وقد عمد عدد من السائقين للحفاظ على تركيزهم وذهنيتهم عبر المشاركة في السباقات الإلكترونية، كما أنّهم حتّى شرعوا في بثّ مشاركاتهم وقيادتهم عبر الإنترنت للمتابعين.

وكان من أبرز هؤلاء راسل، شارل لوكلير سائق فيراري وألكسندر ألبون سائق ريد بُل، كما أنّهم في بعض الأحيان آثروا تجنّب المنافسة الجدية ولعب سباقات جزازات العشب عوضًا عن ذلك، بل وارتداء بزّات الموز وحتّى ممارسة لعبة الشاحنات الألكترونية من أجل الترفيه عن المشجّعين.

وقد ساهمت حلقات البثّ تلك في إبراز جانب جديد لدى العديد من شخصياتهم، وهو أمر أدركه راسل وقال بأنّ جزء من واجب السائقين تجاه مشجّعيهم أن يبقوا على روحهم المعنوية مرتفعة خلال فترة العطلة المطولة الحالية.

"أعتقد بأنّها متعة جيّدة. حيث أنّها تقرّب السائقين من بعضهم البعض نوعًا بشكل أكبر، أولئك الذين يشاركون في هذه الألعاب" قال راسل في حوار مع شبكة سكاي.

وأضاف: "جانب البث في تلك السباقات هو أمر لم أقم به من قبل، لكنّني استمتعت به كثيرًا في الحقيقة. إنّها طريقة سهلة لإبراز جوانب شخصيتك الحقيقية وإظهارها للمشجّعين".

وتابع: "من جانبنا، فإنّه جزء من واجبنا كذلك أن نقدم عرضًا وبعض الترفيه لمشجّعي الفورمولا واحد الرائعين والأوفياء، والذين لا يملكون ما يشاهدنه أو يتابعونه في هذه الفترة. أن نمنحهم تلك الفرصة ونشاركهم متعتنا ونحن جالسون خلف حواسيبنا لهو أمر رائع".

كما شارك راسل أيضاً في سباقات إلكترونية أكثر تنافسية مثل سلسلة الجوائز الافتراضية للفورمولا واحد، والتي اعترف بأنّها أجبرته على التعامل بجدية أكبر مع هذه الألعاب.

فقال: "أصبحت تلك السباقات تنافسية للغاية بشكل سريع جدًا، ما دفعني إلى إمضاء ساعات وساعات خلف شاشة الحاسوب جالسًا في غرفة معيشتي على جهاز المُحاكاة".

واختتم: "ليس من الضروري أن يكون ذلك ما أرغب بفعله عندما يكون الطقس رائعًا في الحديقة، إذ بوسعي التواجد في الهواء الطلق، لكنّ ذلك ما يتطلبه الأمر لتحصل على تلك الأفضلية التنافسية، وقد استمتعت بذلك حتّى الآن".