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راسل: المعركة مع فيتيل كشفت النواحي التي أحتاج لتحسينها كسائق سباقات

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راسل: المعركة مع فيتيل كشفت النواحي التي أحتاج لتحسينها كسائق سباقات

قال جورج راسل أن المعركة التي جمعته مع سيباستيان فيتيل الموسم المنصرم ساعدته بشكل هائل على تحسين وتيرته كسائق فورمولا واحد.

مع تحسّن راسل المتواصل خلال الموسم ومعاناة فيتيل على متن سيارة فيراري، انتهى المطاف باقتراب السائقين من بعضهما البعض خلال عدة مناسبات في 2020.

وأشار راسل إلى أن الخبرة التي اكتسبها من المعارك مع بطل عالم أربع مرات كانت تمثل دروساً قيمة جداً له.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد تحسنتُ كسائق سباقات، وبشكل كبير جداً، لأنني كنت أخوض معارك متقاربة طوال الموسم سواء مع ألفا روميو، هاس وأغلب الأحيان مع فيتيل".

وأكمل: "لطالما كنت أتكلم عن ذلك بشكل مستمر، وسيباستيان، إنه ربما أكثر سائق خضتُ معارك معه طوال الموسم".

وتابع: "عند التفكير في نوربورغرينغ، موجيللو، وحتى النمسا في بداية الموسم. وكذلك أبوظبي كانت هناك بعض المعارك. بورتيماو ربما؟ إيمولا، ربما؟ لقد جمعتنا الكثير من اللحظات على المسار طوال الموسم، وهو أمرٌ ما كنتُ لأصدقه قبل بداية الموسم".

وأردف: "لذا، تلك الخبرة ساعدتني كثيراً، لأنها تجربة مختلفة. مختلفة تماماً عن فئات الناشئين، نظراً للاختلاف الكبير في مستويات الارتكازية لسيارات الفورمولا واحد".

وأضاف: "عندما تخسر الارتكازية، فإن السيارة تتغير. تعلمُ كيفية التأقلم مع ذلك منحني خبرة كبيرة جداً. من الواضح أنني حصلت على فرصة قيادة سيارة مرسيدس كذلك".

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بالمقابل، أوضح راسل أن خبرته التي اكتسبها في 2020 كانت هامة للغاية لأنه غالباً ما كان يجد نفسه، بسبب أدائه الممتاز خلال التصفيات، في موقع أعلى من إمكانيات السيارة نفسها.

فقال: "عادة نجد أنفسنا في موقع ننافس فيه سيارات أسرع منا، وذلك أمر صعب لأننا نضطر للدفاع على الدوام".

وأكمل: "حظيت بفرصة واحدة للهجوم. عندما قدت سيارة مرسيدس. وتلك تجربة تغيرُ من ثقتك كسائق سباقات".

واختتم: "لذا، أنا واقعي للغاية حيال موقعنا التنافسي كأبطأ السيارات، سنخوض سباقات صعبة على الدوام. لكن التفاصيل الصغيرة هي ما تدفعك للتحسن".

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