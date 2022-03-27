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راسل: المركز الخامس هو الهدف الواقعي الوحيد مع سيارة مرسيدس في جدّة

اعترف جورج راسل أن بمقدوره فقط استهداف تحقيق المركز الخامس عن استحقاق في سباق جائزة السعودية الكبرى، وذلك بعد التصفيات المحبطة التي خاضتها مرسيدس بالأمس على حلبة كورنيش جدّة.

راسل: المركز الخامس هو الهدف الواقعي الوحيد مع سيارة مرسيدس في جدّة

اعتمد راسل وزميله لويس هاميلتون وجهتين مختلفتين في الإعدادات قُبيل التصفيات، وكان من الواضح أن الأول لديه الخيار الأفضل.

حيث عانى هاميلتون مع القسم الخلفي للسيارة وخرج من القسم الأول للتصفيات بشكل صادم ليتأهّل بالمركز الـ 16.

فيما تمكن راسل من العبور إلى القسم الثالث وحصد في النهاية المركز السادس على شبكة انطلاق سباق اليوم.

وكما كان متوقّعًا فقد تأخّر راسل خلف السيارات الأربع لريد بُل وفيراري، لكنّه تواجد كذلك خلف إستيبان أوكون سائق ألبين.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يشعر بالراحة مع مركز انطلاقه، ولا سيّما بالنظر إلى أنه كان عاشر أسرع السائقين في القسم الثاني للتصفيات، أوضح راسل أن ذلك ما يزال أقل بكثير مما يريده هو والفريق.

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فقال: "لا في الحقيقة، لأكون صريحًا. فلسنا هنا للمنافسة على المركز الخامس أو السادس. كان ذلك يومًا صعبًا علينا كفريق. السيارة صعبة المراس بالفعل ومن الصعب للغاية الوصول بها إلى مجال العمل المثالي".

وأضاف: "اتّبعت ولويس وجهتي إعدادات مختلفتين، ولم يفلح الأمر وكان ذلك واضحًا للغاية في البيانات. وهذا مؤسف لنا كفريق".

وحين سُئِل عن أهمية إكمال السباق اليوم، قال راسل: "علينا الاستفادة من تلك النتيجة. وأعتقد بأن المركز الخامس سيكون نتيجة مستحقة. نحن بعيدون كذلك للغاية عن الصدارة، لذلك أفضل سيناريو سيكون المركز الخامس. علينا فقط ضمان أن نُكمل السباق".

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