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فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

راسل: المركز الثالث نتيجة أفضل من المتوقع وسأتناول البيتزا اليوم لأزيد من وزني قليلًا

يرى جورج راسل أن تأهله بالمركز الثالث لسباق مونزا هو نتيجة أفضل مما كان يتوقع.

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جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سجل جورج راسل ثالث أسرع زمن في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى متقدمًا على زميله لويس هاميلتون وخلف ثنائي مكلارين.

يعتقد راسل أن نتيجته في التصفيات على حلبة مونزا كانت أفضل من المتوقع من وتيرة سيارة مرسيدس.

حيث قال: "كانت تصفيات رائعة. الحصول على المركز الثالث كان أفضل بعض الشيء من المتوقع لأن القسمين الأول والثاني من التصفيات كانا صعبين للغاية. من حسن الحظ أننا تحسنا في النهاية. كما أننا لسنا بعيدين للغاية خلف ثنائي مكلارين".

وأضاف: "إنهما سريعين جدًا جدًا في الوقت الحالي. نعمل بجد من أجل اللحاق بهما، لكنني سعيد للغاية بالتواجد على مركز الانطلاق الثالث".

وبالحديث عن فرصه في سباق الغد، قال راسل: "أعتقد بأنه سيكون سباقًا صعبًا للغاية. المنافسة والجميع متقاربون جدًا وذلك مثير للفورمولا 1. كنا جميعًا ننتظر منافسة كهذه ومن الجيد معرفة أنه إذا ما قمت بعمل جيد فستكون لديك فرصة للفوز، ولهذا أنا متحمس جدًا للغد".

وتابع: "سأتناول البيتزا اليوم، وسأزيد من وزني بعض الشيء لأشحن طاقتي وكي لا أكون خفيف الوزن للغاية غدًا. آمُل أن ننافس على نتيجة جيدة".

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