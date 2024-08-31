راسل: المركز الثالث نتيجة أفضل من المتوقع وسأتناول البيتزا اليوم لأزيد من وزني قليلًا
يرى جورج راسل أن تأهله بالمركز الثالث لسباق مونزا هو نتيجة أفضل مما كان يتوقع.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
سجل جورج راسل ثالث أسرع زمن في تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى متقدمًا على زميله لويس هاميلتون وخلف ثنائي مكلارين.
يعتقد راسل أن نتيجته في التصفيات على حلبة مونزا كانت أفضل من المتوقع من وتيرة سيارة مرسيدس.
حيث قال: "كانت تصفيات رائعة. الحصول على المركز الثالث كان أفضل بعض الشيء من المتوقع لأن القسمين الأول والثاني من التصفيات كانا صعبين للغاية. من حسن الحظ أننا تحسنا في النهاية. كما أننا لسنا بعيدين للغاية خلف ثنائي مكلارين".
وأضاف: "إنهما سريعين جدًا جدًا في الوقت الحالي. نعمل بجد من أجل اللحاق بهما، لكنني سعيد للغاية بالتواجد على مركز الانطلاق الثالث".
وبالحديث عن فرصه في سباق الغد، قال راسل: "أعتقد بأنه سيكون سباقًا صعبًا للغاية. المنافسة والجميع متقاربون جدًا وذلك مثير للفورمولا 1. كنا جميعًا ننتظر منافسة كهذه ومن الجيد معرفة أنه إذا ما قمت بعمل جيد فستكون لديك فرصة للفوز، ولهذا أنا متحمس جدًا للغد".
وتابع: "سأتناول البيتزا اليوم، وسأزيد من وزني بعض الشيء لأشحن طاقتي وكي لا أكون خفيف الوزن للغاية غدًا. آمُل أن ننافس على نتيجة جيدة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيراري تجترح المعجزات في مونزا مع فوز لوكلير أمام التيفوزي وثنائي مكلارين
مكلارين تضرب بقوة في تصفيات مونزا مع ثنائية نوريس وبياستري وفيرستابن سابعاً
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
روزبرغ: أنتونيللي بوسعه أن يصبح "أفضل سائق في الجيل التالي" ولكن ..
أنتونيللي يتفوق على دوهان نحو رقم التسابق الذي سيشارك به في الفورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
فيرستابن: لقبا الفورمولا 1 "غير واقعيَين" الآن مع أداء سيارة ريد بُل الحالي
لوكلير بعد الفوز في مونزا: ياله من شرف أن تدافع عن ألوان فيراري
نوريس لا يعلم ما كان يجب أن يفعله بشكل مختلف ليفوز في مونزا
معرض صور: حادث فرانشيسكو بانيايا وأليكس ماركيز في أراغون
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات