تصدر جورج راسل التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، متفوقًا على لويس هاميلتون سائق فيراري، ليؤكد موقع مرسيدس كمرشحة مفضلة قبل التصفيات في مونزا.

وحافظ راسل بسهولة على تفوقه أمام بطل العالم سبع مرات على حلبة مونزا الحارة، بينما جاء ماكس فيرستابن ومتصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي في المركزين الثالث والرابع.

وبعد ربع أول هادئ من الحصة، تصدرت سيارتا ألبين المزودتان بالإطارات المتوسطة جدول الترتيب، حيث تقدم فرانكو كولابينتو على بيير غاسلي بفارق عُشر من الثانية.

ورفع كيمي أنتونيللي، بطل الجماهير على أرضه، الوتيرة، ليسجل زمنًا قدره دقيقة واحدة و23.032 ثانية في أول محاولة له على الإطارات اللينة. وبدا أن محاولته الثانية أسرع، حتى تجاوز حدود الحلبة في المنعطف الأخير بارابوليكا واضطر إلى التراجع عن لفته السريعة.

وانزلق ليام لاوسون، سائق ريد بُل البديل، عند الخروج من المنعطف الأول، بعدما فقد السيطرة على الجزء الخلفي من السيارة، بينما انتزع زميله في الفريق ماكس فيرستابن المركز الثاني مؤقتًا خلف أنتونيللي، في وقت بدا فيه أن مشاكل التعامل مع سيارة ريد بُل لم تُحل سوى جزئيًا خلال الليل.

ارتفعت وتيرة التجارب بعد منتصف الحصة، عندما اقترب فيرستابن من زمن أنتونيللي المتصدر على الإطارات المتوسطة، بينما تبعه ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون، اللذان يخوضان عطلة نهاية الأسبوع بكسوة لونية مستوحاة من عام 1996 تكريمًا لموسم مايكل شوماخر الأول مع الفريق الإيطالي.

وكانت محاولة فيرستابن بمثابة إشارة لمرسيدس من أجل تقديم لفتين محسنتين، حيث سجل راسل أولًا زمنًا قدره دقيقة واحدة و22.687 ثانية، قبل أن يحسن ذلك إلى دقيقة واحدة و22.463 ثانية.

وحصل راسل على مساعدة السحب الهوائي من زميله في الفريق، بينما كان الثنائي يتدرب على استخدام السحب الهوائي المتبادل قبل التصفيات. ومع انطلاق أنتونيللي من آخر شبكة الانطلاق بسبب عقوبة المحرك، من المتوقع أن يساعد متصدر البطولة الإيطالي زميله راسل في القسم الثالث من التصفيات.

وفي حلبة موطنه، احتل أنتونيللي المركز الثاني بزمن قدره دقيقة واحدة و22.696 ثانية، دون أن يؤثر ذلك كثيرًا على توقعات مرسيدس قبل السباق بأنها المرشحة الأوفر حظًا لتحقيق تعافٍ سريع لمتصدرها في البطولة خلال تقدمه عبر مراكز الشبكة.

وحسم راسل الصدارة بشكل نهائي في محاولته الأخيرة المسجلة للزمن، بعدما سجل دقيقة واحدة و22.219 ثانية، وذلك قبل خمس دقائق من نهاية الحصة التي استمرت ساعة واحدة. واستفاد هاميلتون من السحب الهوائي خلف لاندو نوريس ليحتل المركز الثاني، متأخرًا بفارق 0.226 ثانية، بينما جاء فيرستابن خلفه في المركز الثالث، متقدمًا على أنتونيللي.

وكانت هناك أسباب أقل للتفاؤل لدى مكلارين، التي كانت متراجعة خلال تجارب يوم الجمعة ولم تبدُ وكأنها حققت تقدمًا كبيرًا خلال الليل. واكتفى بطل العالم نوريس بالمركز الخامس، متقدمًا على شارل لوكلير في سيارة فيراري الثانية، بعدما واجه المونغاسكي صعوبة في الحصول على لفة خالية من الزحام.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن أوسكار بياستري المحبط من تحقيق أكثر من المركز الثامن بعد عدة عمليات قفل للإطارات عند المنعطف الأول، ما أدى إلى رسائل لاسلكية لاذعة عبر لاسلكي مكلارين.

وتألق فريق ريسينغ بولز مجددًا، مع استخدامه نسخته الخاصة من الجناح الخلفي الدوّار، وذلك بأداء سائقه المبتدئ الوحيد في موسم 2026 أرفيد لينبلاد. واحتل الناشئ البريطاني المركز السابع كأفضل البقية، متفوقًا على بياستري، بعدما كان متأخرًا بفارق نصف ثانية عن راسل.

وأكمل ثنائي ألبين، غاسلي وكولابينتو، المراكز العشرة الأولى، بينما يسعى فريق ألبين إلى استعادة زخمه في معركة وسط الترتيب. ولم يكن هناك تغيير يُذكر في آخر الترتيب، حيث انخرط أستون مارتن وكاديلاك في معركة تجنب احتلال الصف الأخير من شبكة الانطلاق.