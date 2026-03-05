راسل: القوانين الجديدة جعلت حتى "أبسط تفاصيل السباق" معقدة في الفورمولا 1
رغم شعوره بالتفاؤل قبل انطلاق موسم 2026، اعترف جورج راسل بأن القوانين الجديدة جعلت حتى الجوانب "البسيطة" في سباقات الفورمولا 1 تبدو أكثر تعقيدًا.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
وصل جورج راسل سائق مرسيدس إلى ملبورن بابتسامة عريضة بعد فترة تجارب ناجحة في البحرين. فقد بدت مرسيدس قوية نسبيًا خلال التجارب التي أُقيمت على حلبة البحرين الدولية، ولم يُخفِ السائق البريطاني الشاب شعوره بالتفاؤل مع دخوله الموسم كأحد أبرز المرشحين للقب.
وقال راسل في حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" ووسائل إعلام أخرى: "لقد حظينا بفترة تجارب ما قبل الموسم أفضل بكثير مما شهدناه خلال السنوات الأربع الماضية. لا توجد أية عناصر في السيارة تثير قلقًا كبيرًا بالنسبة لنا. كل شيء يعمل كما هو متوقع. الترابط بين البيانات جيد، والترابط مع المحاكاة جيد أيضًا".
وأضاف: "هذه أمور فشلنا في تحقيقها خلال السنوات الأربع الماضية... لكن الأمور الآن تسير كما كنا نأمل".
هذا وعانت مرسيدس كثيرًا خلال حقبة سيارات التأثيرات الأرضية، لكن التجارب الحالية تعطي صورة مختلفة تمامًا إذا كانت سرعة السيارة فعلًا كما بدت في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، يؤكد راسل أن التغيير الكبير في القوانين لا ينبغي الاستهانة به، وهو يدرك جيدًا التحديات التي تنتظر السائقين والفرق.
حيث قال: "هناك قدر هائل من الأمور المجهولة. هناك الكثير من النقاشات حول انطلاقة السباقات، وهي موضوع صعب. وهناك العديد من العقبات. أعتقد أنك قد تتعثر بسبب أي خطأ صغير. لذلك لا يوجد وقت للاسترخاء خلال السباق أو التجارب التأهيلية أو حتى التوقفات في مرآب الصيانة".
وتابع: "الأمور التي كانت في السابق جوانب بسيطة من السباق أصبحت الآن معقدة للغاية. لكن حتى الآن أعتقد أننا قمنا بأكبر قدر ممكن من التحضير. نشعر أننا في وضع جيد. ومع ذلك، أنا متأكد أن الأمور قد تكون مختلفة على الحلبات الجديدة".
وعندما سُئل عن رأيه في دخول الموسم كأحد المرشحين للفوز بالبطولة، رد راسل قائلًا:"لا أفكر في ذلك كثيرًا. هذا لا يغير شيئًا. هناك الكثير من الحديث حولنا، ونحن نعتبره نوعًا من الإطراء. لكن عندما تضع الخوذة، فأنت تقود بأقصى سرعة فقط. لا تفكر في كل هذا الضجيج الخارجي. تتعامل مع الأمور سباقًا تلو سباق".
