جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

راسل "الغاضب" يحذّر من أن مرسيدس لا يمكنها تحمّل الأخطاء بعد "كارثة" تصفيات المجر

أبدى سائق الفورمولا 1 البريطاني جورج راسل استياءه من "الكارثة" التي حلّت بالفريق إثر حلوله بالمركز الـ 17 في تصفيات جائزة المجر الكبرى.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

شعر جورج راسل "بالغضب" جراء خروجه من القسم الأول للتصفيات في المجر، واصفًا تراجعه إلى المركز الـ 17 "بالكارثة" بينما بدا بأنه خرج إلى المسار أبكر من اللازم خلال المراحل اللاحقة من الحصة.

أتى العلم الأحمر إثر حادثة بيريز بالتزامن مع ازدياد حدة الأمطار الخفيفة، حيث بدأت الحلبة تصبح رطبة خلال دقائق التوقف العشر قبل استئناف الحصة.

وقد آثرت مرسيدس إخراج راسل في محاولة لتحسين زمنه، وهو ما تمكن منه بالفعل عبر تقدمه إلى المركز العاشر، لكنه سرعان ما عاد إلى خط الحظائر بعدما بدا واضحًا بأنه لا يملك الوقود الكافي للمواصلة.

وقد ترك ذلك مركزه عرضة لعدد من السائقين الذين خرجوا لاحقًا وحسّنوا أزمنتهم، حيث أطاح فالتيري بوتاس سائق ساوبر براسل إلى منطقة الإقصاء.

وقد أوضح راسل أنه وبالرُغم من أنه يتحمل مسوؤلية قراره بالإبطاء في لفاته الأولى وعليه خسر أفضل حالة للمسار، إلا أنه انزعج من قرار عدم وضع وقود على السيارة للفة إضافية بينما تحسنت حالة الحلبة بعد فترة التوقف.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "اللوم يقع علي في البداية، حيث لم أعتقد بأنها ستمطر مجددًا، لذلك ظننت بأن الحلبة ستصبح أسرع".

وأضاف: "لذلك أبطأت في اللفة الأولى، وفجأة بدأت الأمطار تهطل وتلك كانت أهم لفة حينها. لكن ذلك لا يهم، لأنني كنت سريعًا ولكن لم يكن لدينا وقود على السيارة لإكمال الحصة. ولا أعلم كيف حصل هذا، وتلك كارثة بكل المقاييس".

وتابع: "لا يمكننا مطلقًا تجاهل مثل هذه الأمور. أعتقد أن علينا الجلوس كفريق وفهم ما حدث. لدينا سيارة بمقدورها المنافسة ضمن الثلاثة الأوائل، لذلك لا ينبغي أن نكون هنا خارج القسم الأول للتصفيات، في حين تمكن لويس بصعوبة من العبور إلى القسم الثالث".

واختتم: "أنا غاضب جدًا الآن لأننا نملك سيارة سريعة للغاية ولا يمكننا إهدار الفرص هكذا".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

أبرز التعليقات

جورج راسل
More from
جورج راسل
أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً

أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مرسيدس
More from
مرسيدس
هاميلتون: أعمل على تحسين أدائي في التصفيات

هاميلتون: أعمل على تحسين أدائي في التصفيات

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون: أعمل على تحسين أدائي في التصفيات
هاميلتون: أداء مرسيدس "لم يكن جيدًا" ضمن الحرارة المرتفعة في المجر

هاميلتون: أداء مرسيدس "لم يكن جيدًا" ضمن الحرارة المرتفعة في المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون: أداء مرسيدس "لم يكن جيدًا" ضمن الحرارة المرتفعة في المجر
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

فورمولا إي: فيرلاين يحرم ثنائيّ جاغوار لقب الفورمولا إي في لندن

فورمولا إي: فيرلاين يحرم ثنائيّ جاغوار لقب الفورمولا إي في لندن

FE فورمولا إي
جائزة لندن 2
فورمولا إي: فيرلاين يحرم ثنائيّ جاغوار لقب الفورمولا إي في لندن
فيرستابن يقول لمنتقديه بأن "يغربوا عن وجهه" بعد جائزة المجر الكبرى

فيرستابن يقول لمنتقديه بأن "يغربوا عن وجهه" بعد جائزة المجر الكبرى

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن يقول لمنتقديه بأن "يغربوا عن وجهه" بعد جائزة المجر الكبرى
مكلارين كانت لتشعر بالقلق الشديد لو رضخ نوريس بسهولة لطلب إعادة الصدارة إلى بياستري في المجر

مكلارين كانت لتشعر بالقلق الشديد لو رضخ نوريس بسهولة لطلب إعادة الصدارة إلى بياستري في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مكلارين كانت لتشعر بالقلق الشديد لو رضخ نوريس بسهولة لطلب إعادة الصدارة إلى بياستري في المجر
هاميلتون: المعركة والحادث مع فيرستابن في المجر "مثيران"

هاميلتون: المعركة والحادث مع فيرستابن في المجر "مثيران"

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون: المعركة والحادث مع فيرستابن في المجر "مثيران"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط