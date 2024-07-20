راسل "الغاضب" يحذّر من أن مرسيدس لا يمكنها تحمّل الأخطاء بعد "كارثة" تصفيات المجر
أبدى سائق الفورمولا 1 البريطاني جورج راسل استياءه من "الكارثة" التي حلّت بالفريق إثر حلوله بالمركز الـ 17 في تصفيات جائزة المجر الكبرى.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
شعر جورج راسل "بالغضب" جراء خروجه من القسم الأول للتصفيات في المجر، واصفًا تراجعه إلى المركز الـ 17 "بالكارثة" بينما بدا بأنه خرج إلى المسار أبكر من اللازم خلال المراحل اللاحقة من الحصة.
أتى العلم الأحمر إثر حادثة بيريز بالتزامن مع ازدياد حدة الأمطار الخفيفة، حيث بدأت الحلبة تصبح رطبة خلال دقائق التوقف العشر قبل استئناف الحصة.
وقد آثرت مرسيدس إخراج راسل في محاولة لتحسين زمنه، وهو ما تمكن منه بالفعل عبر تقدمه إلى المركز العاشر، لكنه سرعان ما عاد إلى خط الحظائر بعدما بدا واضحًا بأنه لا يملك الوقود الكافي للمواصلة.
وقد ترك ذلك مركزه عرضة لعدد من السائقين الذين خرجوا لاحقًا وحسّنوا أزمنتهم، حيث أطاح فالتيري بوتاس سائق ساوبر براسل إلى منطقة الإقصاء.
وقد أوضح راسل أنه وبالرُغم من أنه يتحمل مسوؤلية قراره بالإبطاء في لفاته الأولى وعليه خسر أفضل حالة للمسار، إلا أنه انزعج من قرار عدم وضع وقود على السيارة للفة إضافية بينما تحسنت حالة الحلبة بعد فترة التوقف.
حيث قال: "اللوم يقع علي في البداية، حيث لم أعتقد بأنها ستمطر مجددًا، لذلك ظننت بأن الحلبة ستصبح أسرع".
وأضاف: "لذلك أبطأت في اللفة الأولى، وفجأة بدأت الأمطار تهطل وتلك كانت أهم لفة حينها. لكن ذلك لا يهم، لأنني كنت سريعًا ولكن لم يكن لدينا وقود على السيارة لإكمال الحصة. ولا أعلم كيف حصل هذا، وتلك كارثة بكل المقاييس".
وتابع: "لا يمكننا مطلقًا تجاهل مثل هذه الأمور. أعتقد أن علينا الجلوس كفريق وفهم ما حدث. لدينا سيارة بمقدورها المنافسة ضمن الثلاثة الأوائل، لذلك لا ينبغي أن نكون هنا خارج القسم الأول للتصفيات، في حين تمكن لويس بصعوبة من العبور إلى القسم الثالث".
واختتم: "أنا غاضب جدًا الآن لأننا نملك سيارة سريعة للغاية ولا يمكننا إهدار الفرص هكذا".
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