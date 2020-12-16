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راسل: العودة إلى ويليامز أصعب من الانتقال لقيادة سيارة مرسيدس

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راسل: العودة إلى ويليامز أصعب من الانتقال لقيادة سيارة مرسيدس

قال جورج راسل أن العودة إلى قيادة سيارة ويليامز  في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2020 في الفورمولا واحد، كانت أصعب بالنسبة له من الانتقال لقيادة سيارة مرسيدس.

تمت إعارة البريطاني إلى مرسيدس كبديل عن لويس هاميلتون المصاب بفيروس كورونا، لجائزة الصخير الكبرى، وبدا أنه يتجه لحصد فوزه الأول في الفئة الملكة قبل أن تتسبب أخطاء قاتلة من مرسيدس في وقفة الصيانة بحرمانه من ذلك.

ولم يواصل راسل مع مرسيدس في السباق الختامي، لأن هاميلتون تمكن العودة لإكمال الموسم مع فريقه.

وتعقيباً على الانتقال والعودة إلى سيارة ويليامز مجدداً، اعترف راسل أن ذلك كان تحدياً صعباً.

فقال البريطاني الشاب الذي حقق المركز 15 في السباق الختامي: "لقد كان ذلك أصعب حقاً، لأن سيارة مرسيدس جيدة جداً".

وأكمل: "إنها ما يرغب به كل سائق سباقات. السائق يمتلك السيطرة الكاملة على سيارة مرسيدس، بينما في بعض الحالات الأخرى مثل سيارتنا، فإن السيارة هي التي تتحكم بالسائق".

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وعانى راسل من سباق صعب في ياس مارينا، خاصة فيما يتعلق بالكبح ودرجة حرارة الإطارات.

فقال: "كنا على الحدود القصوى للمكابح. لذا كان علينا الانتباه لها، بالتالي ذلك حدّد من قدرتنا على الهجوم. وأثر على الإطارات".

وتابع: "كان المسار يبرد أكثر وأكثر، لذا كان عليّ الضغط في المنعطفات لرفع حرارة الإطارات. كان وضعاً صعباً".

واسترسل: "في الحقيقة، كنا لنتمكن من إدارة ذلك لولا تواصل انخفاض حرارة المسار، وبالتالي لم يعد بوسعنا استخلاص كل شيء من السيارة".

واختتم: "أنا مسرور نوعاً ما بكيفية سير  الأمور. ألفا روميو كانت أسرع منا لكننا تغلبنا على كل من هاس وأنطونيو جيوفينازي، لذا كان ذلك عملاً جيداً من قبل الفريق".

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