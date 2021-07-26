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راسل: العقوبات الكثيرة ستُجبر السائقين على القيادة المحافظة

يرى جورج راسل سائق ويليامز أن العقوبات الكثيرة التي طبقت على السائقين خلال السباقات الأخيرة، قد تجبر السائقين على اتباع أسلوب قيادة محافظ أكثر من اللزوم.

راسل: العقوبات الكثيرة ستُجبر السائقين على القيادة المحافظة

تلقى راسل عقوبة التراجع ثلاثة مراكز لسباق جائزة بريطانيا الكبرى بسبب حادثته مع كارلوس ساينز الابن سائق فيراري خلال اللفة الأولى من سباق التصفيات القصير يوم السبت.

وبالرغم من أن الحكام لطالما تكلموا عن مقاربة "لندعهم يتنافسون" خلال حوادث اللفة الأولى، لكن هذه الحادثة - وكذلك حادثة لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن - قد أدت إلى عقوبات.

وأوضح راسل أنّ هذه المسألة أدت إلى نقاشات مع الحكام.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لهذا السبب كنا نُجادل. أعتقد أن الحماسة جيدة على الدوام للمتفرجين والمتابعين، وحتى بالنسبة للسائقين أنفسهم".

وتابع: "لذا أعتقد أنه وعندما يتم فرض عقوبات كثيرة، فإن أساليب قيادة السائقين ستتأثر، ومقارباتهم كذلك، لا أحد يودّ تجريد السباقات من الحماسة، لأنها ستفقد متعتها".

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بالمقابل، أشار راسل إلى أن الاحتكاك الطفيف نسبياً مع ساينز قد لفت نظر الحكام لأنه تسبب بخسارة سائق فيراري للعديد من المراكز.

فقال: "أعتقد أن العقوبة كانت قاسية بعض الشيء. إنها من حوادث اللفة الأولى التي تحصل فيها الكثير من الأمور. كما تعلمون، تعرضت لقفل طفيف ولم يكن ذلك ناتجاً عن أيّ سوء نية".

وأكمل: "لم أكن أحاول حشره أو أي شيء من هذا القبيل. وأعتقد أنه لو حصل ذلك في أي منعطف آخر لتمكن من المتابعة أمامي في نهاية المطاف. وكما قيل لنا أن عواقب الحوادث لا تدخل أبداً في الحسبان عند تطبيق العقوبات".

وتابع: "لكنني شعرت في هذه الحالة أن عواقب الحادثة لعبت دوراً في عقوبتي. لكنني أحترم القرار. في نهاية المطاف هم من يسنّ القوانين، وعلينا الامتثال لها".

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وحين سُئِل إن كان الحكام أقسى بشكل عام في هذا الموسم، أجاب: "حسناً، فقط خلال آخر جولتين عندما بدأت العقوبات تُطبق بشكل كبير. لا أحد منا يريد تكرار هذه العقوبات جولة تلو الأخرى".

واختتم: "لذا نعم، علينا أن نفهم وجهة نظرهم هذه. هناك على الدوام هامش ضئيل يفصل العقوبة من عدمها. ربما كانت المصادفات وراء عدد العقوبات الكبير مؤخراً".

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