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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

راسل.. الصمت أبلغ من الكلمات

في اليوم الذي تُوّج فيه أنتونيللي بطلًا للعالم، هنّأ جورج راسل زميله في الفريق وغادر الحلبة دون المثول أمام وسائل الإعلام. الدموع، ودعم توتو وولف، وموسم تحدى جميع التوقعات. ثم جاءت كلمات السائق البريطاني، ليروي معاناته بعد الهزيمة وإصراره على استعادة نفسه من جديد.

بياتريتشي فرانجيوني

منشور: 05-11-2026

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إعداد وترجمة / خلدون يونس

يوم الأحد الماضي، وبعد انتهاء السباق، صدحت الموسيقى داخل مرآب مرسيدس في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز. ومرة أخرى، ملأت فرقة ريتشي إي بوفيري أحد مواقع السباقات بموسيقاها، بينما بدت أغنية "نيسون دورما" لبوتشيني، بعبارتها العاطفية "سأنتصر!"، وكأنها المرافقة المثالية للحظة مقدر لها أن تدخل تاريخ الرياضة الإيطالية. فقد كان أندريا كيمي أنتونيللي قد تُوّج للتو بطلًا للعالم في الفورمولا 1، ليعيد اللقب إلى إيطاليا بعد غياب دام 73 عامًا.

لكن وسط الموسيقى والعناق والاحتفالات، كان هناك شخص لم يتمكن من مشاركة تلك النشوة بالكامل. ففي مثل هذه الأجواء الصاخبة، لم يكن جورج راسل يشعر يوم الأحد، بعد السباق، برغبة في الحديث. وبالنسبة إلى السائق البريطاني، وبينما كانت مرسيدس تحتفل بإنجاز زميله الشاب، مثّلت تلك اللحظة النهاية الأكثر مرارة لموسم تخيله مختلفًا تمامًا. كان إنجازًا تاريخيًا، لكن من منظور رجل اضطر إلى مواجهة المسافة الهائلة التي اتسعت فجأة بين ما تخيله وما حدث بالفعل. صمت السائق البريطاني، الذي وجد كلماته أخيرًا بعد مرور 24 ساعة.

لكن راسل حرص فور انتهاء جائزة المكسيك الكبرى على تهنئة كيمي. وكانت لفتة رياضية تكتسب أهمية أكبر لأنها جاءت في لحظة مؤلمة. وبعد ذلك، غادر الحلبة دون المثول أمام وسائل الإعلام. وفرض الاتحاد الدولي للسيارات غرامة قدرها 5000 يورو على مرسيدس، لكن اختزال ذلك القرار في اعتباره مجرد مخالفة إجرائية يعني التركيز على التفاصيل وإغفال جوهر المسألة. فقد كشفت الدموع في ممر الصيانة، واحتضان توتو وولف له، وغيابه عن وسائل الإعلام، حجم الهزيمة قبل أن يصدر أي تصريح.

وفي اليوم التالي، قرر جورج التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي "من القلب". ولعل المقطع الأكثر كشفًا في رسالته ليس اعترافه بأن عام 2026 لم يكن من المفترض أن يكون عامه، بل السؤال الذي طرحه على نفسه: "لحظات من الارتباك؟ كثيرًا". وتُعد كلمة "الارتباك" نادرة في القاموس العلني للسائقين، الذين اعتادوا تقديم إجابات حاسمة حتى عندما تناقضها أحداث الحلبة. لكن راسل يعترف بأنه فقد بوصلته في بعض الأحيان. فهو لا يحتاج إلى أن يفسر أحد مشاعره نيابة عنه، بل يصفها باسمها مباشرة.

ولفهم ذلك، علينا العودة إلى ملبورن، عندما بدا أن عام 2026 اختار بطله بالفعل. كان راسل قد حقق الفوز، ونجحت مرسيدس في قراءة اللوائح الجديدة بصورة رائعة، وبدا أخيرًا أن السائق البريطاني وصل إلى الموقع الذي انتظره لسنوات: سيارة قادرة على الفوز باللقب، وخبرة تسمح له باستغلال إمكاناتها، وفريق يعرفه الآن كما يعرف منزله. وكتب: "بدأ هذا الموسم تمامًا كما كنت آمل". لكن القصة اتخذت بعد ذلك منحى مختلفًا.

كان منافسوه، على الأقل وفقًا لتوقعاته قبل انطلاق الموسم، يأتون في المقام الأول من خارج براغلي. ماكس فيرستابن، بالطبع. ثم فيراري ومكلارين وسائقوهما. أما أنتونيللي، فكان موهبة شابة يتعين عليه رعايتها، سريعة بصورة مذهلة، لكنها لا تزال بحاجة إلى إثبات قدرتها على تقديم مستويات ثابتة. ولم يكن التفكير بهذه الطريقة أمرًا غير منطقي. ومع ذلك...

بدأ كيمي بتحقيق الانتصارات، ثم واصل حصدها، حتى جعل أمرًا غير اعتيادي يبدو وكأنه أمر طبيعي. تسعة انتصارات في 19 سباق جائزة كبرى، بينما بدأ راسل، رغم فوزه بثلاثة سباقات، يفقد الأرض تدريجيًا. وعانى جورج من إصابات خطيرة، فضلًا عن عطلات نهاية أسبوع صعبة من ناحية الأداء. وفي رسالته، أقر بذلك دون محاولة تبرير نفسه أو المطالبة بالتعويض، متحدثًا عن سوء الحظ و"الأداء المخيب للآمال"، وعن الموسم الأول في مسيرته الذي شهد أيامًا سيئة أكثر من الجيدة. كما اعترف بمدى صعوبة النهوض مجددًا، "أسبوعًا بعد أسبوع". فالأمر لا يتعلق فقط بإحباط شخص خسر، بل بالاستنزاف الذي يشعر به شخص مضطر إلى استعادة ثقته بنفسه في كل مرة حتى يتمكن من المحاولة مجددًا.

وكانت جائزة المكسيك الكبرى خلاصة شبه قاسية لكل ذلك. انطلق راسل من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، بفارق تسعة أجزاء من الألف من الثانية عن زمن هاميلتون صاحب مركز الانطلاق الأول. وتسببت مشكلة في نشر الطاقة بتراجعه خلال الانطلاقة، ثم جاء احتكاكه مع إسحاق حجار، ما أسفر عن عقوبة زمنية من عشر ثوانٍ واكتفائه بالمركز السادس. وفي الوقت نفسه، صعد كيمي إلى منصة التتويج، ليحسم اللقب حسابيًا. لم تكن جميع المشاكل من مسؤولية جورج، مثلما لا يمكن تفسير كل شيء بسوء الحظ. فقد أقر وولف بمسؤولية الفريق والصعوبات التي واجهها في العثور على نافذة التشغيل المناسبة لسيارة دبليو 17، خصوصًا بعد إدخال التحديثات.

لكن ترتيب البطولة حتى اليوم يضيف جرحًا آخر إلى تلك النتيجة. فخلف أنتونيللي، لا يأتي راسل، بل فيرستابن، ثم هاميلتون. أما جورج، فيحتل المركز الرابع فقط. وهكذا يجد المرشح الأبرز قبل السباق نفسه خارج المراكز الثلاثة الأولى، بينما حقق زميله الأصغر سنًا بالفعل ما سعى إليه طوال مسيرته. وهناك مرارة عميقة في الاستعداد لسنوات طويلة لموعد مع التاريخ، ثم اكتشاف أن القدر كان قد أعد سيناريو مختلفًا عندما حانت اللحظة المنتظرة أخيرًا.

في رواية "صحراء التتار" (الرواية هي مرآة للإنسان الذي يؤجل حياته الحقيقية ويرهن عمره كله في انتظار "حدث عظيم" قد لا يحدث أبداً، وهي دعوة للتنبّه إلى أن الحياة هي ما نعيشه الآن وليس ما ننتظره في المستقبل)، يروي دينو بوتزاتي، من خلال شخصية جيوفاني دروغو، الوقت الذي قضاه في انتظار المعركة الكبرى، تلك التي كان من المفترض أن تمنح التضحيات معناها. وكان راسل أيضًا يتطلع طويلًا إلى الأفق، بحثًا عن فرصة لقياس قدراته أمام الأفضل. وعندما حصل على تلك الفرصة، اكتشف أن التحدي الأكبر لم يكن بعيدًا عنه، بل على بُعد أمتار قليلة من مقود سيارته. لكن المقارنة تنتهي عند هذا الحدّ، فجورج ليس محكومًا عليه بمصير دروغو، لأنه لا يزال يمتلك فرصة لكتابة الفصل التالي من قصته.

ولنلقِ الآن نظرة سريعة إلى عام 2027. ستكون مرسيدس قادرة على ضمان تكافؤ الفرص، لكنها لن تستطيع محو ما منحه عام 2026 لسائقيها. سيبدأ كيمي الموسم بثقة بطل العالم، بينما سيمتلك جورج الخبرة وثقة توتو، وقبل كل شيء، حاجة لا يستطيع أي عقد تلبيتها: استعادة إيمانه بقدرته على قيادة المنافسة على اللقب. وفي تصريحه العلني، تعهد ببذل كل ما لديه لاستعادة المستويات التي ميزت جزءًا كبيرًا من مسيرته.

تحمل تهنئته لكيمي أهمية لا تقل عن أهمية صمته اللاحق. فاللفتة الأولى تعبر عن احترام إنجاز الآخرين، بينما يعكس الصمت الثاني ألم شخص سعى إلى تحقيق الهدف نفسه. ويمكن أن يجتمع الأمران معًا. كما أن الكلمات التي جاءت يوم الاثنين لا تمحو ذلك الصمت، بل تمنحه معنى أكثر وضوحًا. فقد أقر جورج بالإرهاق والارتباك وخيبة الأمل، دون أن ينكر نجاح زميله في الفريق.

وقد تتحول هذه اللحظة إلى نقطة انطلاق، تسمح له بالتوقف عن التساؤل عما كان ينبغي أن يحدث، والبدء في تحديد كيفية إعادة بناء نفسه. ففي نهاية المطاف، لا يزال جورج يمتلك الوقت والموهبة لتغيير النهاية، شرط أن يتمكن من التعايش مع الحقيقة الأصعب التي كشف عنها عام 2026: لم يعد منافسه الأول يقف بعيدًا في الأفق، بل أصبح إلى جواره مباشرة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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