راسل السعيد يحتاج لفهم قطب الانطلاق الأوّل المفاجئ في المجر

كان البريطاني متأخّرًا بقرابة ثانية عن فيراري في المركز الثامن مع نهاية مجريات الجمعة، بينما عبّر زميله لويس هاميلتون عن صدمته من ضعف أداء سيارة مرسيدس من حلبة إلى أخرى في 2022.

ولم تُعزّز التجارب الحرّة الثالثة الممطرة معنويّات مرسيدس، حيث تذمّر راسل من ضعف التماسك على إطارات الأمطار.

لكنّ راسل قدّم لفّة ختاميّة مدهشة في التصفيات الجافة ليخطف قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.044 ثانية عن كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وقال راسل بعد قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في مسيرته: "أنا أطير فوق القمر. كان الأمس ربّما أسوأ يوم جمعة لي في هذا الموسم. عمل الجميع بجهدٍ الليلة الماضية".

وأضاف: "لم نعلم الوجهة التي علينا اتّباعها. ومن ثمّ عبرت المنعطف الأوّل بشكلٍ رائع في اللفّة الأخيرة، وكذلك المنعطف الثاني".

وأردف: "تواصلت اللفّة السريعة. ومن ثمّ عبرت خطّ النهاية ونظرت إلى الشاشة ورأيت الرقم واحد. كان ذلك شعورًا مذهلًا".

وعندما سُئل إن كانت مرسيدس قد عادت الآن بعد النصف الأوّل الصعب من موسم 2022، أجاب راسل: "لا أعلم لأكون صادقًا".

وأضاف: "نحتاج للنظر في البيانات وفهم مصدر هذه النتيجة اليوم. لدينا بعض الأفكار، لكن لا نقاط في التصفيات في النهاية".

وأردف: "لكن عادة ما تكون وتيرة سباقنا جيّدة، لكنّ فيراري بدت سريعة جدًا يوم الجمعة".

وأكمل: "لكنّنا سنسعى وراء الفوز بالتأكيد. كان هذا يومًا مميّزًا في جميع الأحوال من دون شكّ".