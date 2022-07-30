راسل السعيد يحتاج لفهم قطب الانطلاق الأوّل المفاجئ في المجر
اعترف جورج راسل بأنّه يحتاج هو وفريقه مرسيدس لفهم مصدر قطب الانطلاق الأوّل المفاجئ ضمن جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد بعد "يوم الجمعة الأسوأ" له في 2022.
كان البريطاني متأخّرًا بقرابة ثانية عن فيراري في المركز الثامن مع نهاية مجريات الجمعة، بينما عبّر زميله لويس هاميلتون عن صدمته من ضعف أداء سيارة مرسيدس من حلبة إلى أخرى في 2022.
ولم تُعزّز التجارب الحرّة الثالثة الممطرة معنويّات مرسيدس، حيث تذمّر راسل من ضعف التماسك على إطارات الأمطار.
لكنّ راسل قدّم لفّة ختاميّة مدهشة في التصفيات الجافة ليخطف قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.044 ثانية عن كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.
وقال راسل بعد قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في مسيرته: "أنا أطير فوق القمر. كان الأمس ربّما أسوأ يوم جمعة لي في هذا الموسم. عمل الجميع بجهدٍ الليلة الماضية".
وأضاف: "لم نعلم الوجهة التي علينا اتّباعها. ومن ثمّ عبرت المنعطف الأوّل بشكلٍ رائع في اللفّة الأخيرة، وكذلك المنعطف الثاني".
وأردف: "تواصلت اللفّة السريعة. ومن ثمّ عبرت خطّ النهاية ونظرت إلى الشاشة ورأيت الرقم واحد. كان ذلك شعورًا مذهلًا".
وعندما سُئل إن كانت مرسيدس قد عادت الآن بعد النصف الأوّل الصعب من موسم 2022، أجاب راسل: "لا أعلم لأكون صادقًا".
وأضاف: "نحتاج للنظر في البيانات وفهم مصدر هذه النتيجة اليوم. لدينا بعض الأفكار، لكن لا نقاط في التصفيات في النهاية".
وأردف: "لكن عادة ما تكون وتيرة سباقنا جيّدة، لكنّ فيراري بدت سريعة جدًا يوم الجمعة".
وأكمل: "لكنّنا سنسعى وراء الفوز بالتأكيد. كان هذا يومًا مميّزًا في جميع الأحوال من دون شكّ".
لوكلير: فيراري عانت "بشدّة" مع الإطارات في تصفيات المجر
فيراري لن تحتاج لأوامر الفريق لاستغلال معاناة ريد بُل
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة المجر الكبرى 2022
واصل ماكس فيرشتابن تعزيز صدارته المريحة للغاية لبطولة السائقين بعد فوزه ونتيجة غريمه شارل لوكلير الضعيفة في المجر، في حين اقتربت مرسيدس أكثر من فيراري بالنسبة للمركز الثاني في بطولة الصانعين.
ريد بُل "تخلّصت" من الاستراتيجيّة الأصليّة بعد أن خطّطت للانطلاق على إطارات "هارد"
كشفت ريد بُل أنّها كانت تُخطّط لبدء سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد على إطارات "هارد" ضمن خطوة كانت لتبدّد آمالها بتحقيق الفوز بشكلٍ شبه مؤكّد.
فيراري تشرح الأسباب وراء انتقال لوكلير المشؤوم نحو إطارات "هارد" في المجر
شرح فريق فيرار سبب اختياره نقل شارل لوكلير إلى إطارات "هارد" خلال سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد ما تسبّب في انهيار منافسته على الفوز واكتفائه بالمركز السادس.
هاميلتون "كان ليُنافس على الفوز" من دون مشكلة التصفيات في المجر
قال لويس هاميلتون أنّه "كان ليكون ضمن دائرة المنافسة على الفوز" ضمن سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد من دون مشكلة نظام "دي آر اس" التي واجهها في التصفيات أمسٍ السبت.