جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

راسل: السرعات القصوى "الجنونية" لسيارات 2026 ستؤثر على مستويات السلامة

حثّ جورج راسل سائق مرسيدس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على النظر في تحسينات جانب السلامة على سيارات 2026 التي ستتمتع بسرعات قصوى "جنونية للغاية".

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

كشفت فيا يوم أمس الخميس عن نموذج سيارات 2026 التي ستعتمد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية وبشكل أقل على مستويات الجر والارتكازية.

ومن المتوقّع أن تكون تلك السيارات الأخف وزنًا أبطأ خلال المنعطفات، لكنها ستكون أسرع على المقاطع المستقيمة من الجيل الحالي، الأمر الذي يعتقد راسل بأنه سيؤثر على مستويات السلامة.

حيث قال راسل الذي يشغل دور مدير رابطة سائقي الجائزة الكبرى التي تمثّل مصالح السائقين: "ستشهد السيارات تحولًا كبيرًا من حيث تأديتها. إذ ستكون سريعة بشكل استثنائي على المقاطع المستقيمة، بسرعات تصل إلى 360 كلم/س على معظم الحلبات تقريبًا، وهو أمر مدهش".

وأضاف: "لذلك بطبيعة الحال يجب أن يتم تحسين مستويات السلامة، لأن وقوع حادثة على سرعة مثل 360 أو 370 كلم/س سيكون جنونيًا للغاية".

وتابع: "أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالسلامة، فإن التاريخ قد علمنا للأسف بأن على الحوادث أن تقع من أجل إدخال التغييرات. لهذا على الجميع أن يقوموا بعمل دقيق للغاية قُبيل اعتماد هذه القوانين لأن السيارات ستكون سريعة للغاية وستتمتع بالقليل من الارتكازية على المقاطع المستقيمة، وسيكون الأمر وكأنك تطير في الهواء".

واختتم: "لكن لأكون منصفًا، فإن فيا تدرك تمامًا هذا الأمر ويعملون عليه وينظرون في كافة السيناريوهات المحتملة لما قد يحدث".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن: نحتاج لخفض أوزان السيارات بـ 100 أو 150 كيلوغراماً
المقال التالي وولف: من المفترض أن نرى تحسينات أكبر في الجولات المقبلة

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 
رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025

رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
رسميًا: بقاء تسونودا مع آربي لموسم 2025
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام فيرستابن في كندا
"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
"فيا" منفتحة على التغييرات في ظلّ مخاوف الفرق

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط