راسل: السرعات القصوى "الجنونية" لسيارات 2026 ستؤثر على مستويات السلامة
حثّ جورج راسل سائق مرسيدس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على النظر في تحسينات جانب السلامة على سيارات 2026 التي ستتمتع بسرعات قصوى "جنونية للغاية".
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
كشفت فيا يوم أمس الخميس عن نموذج سيارات 2026 التي ستعتمد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية وبشكل أقل على مستويات الجر والارتكازية.
ومن المتوقّع أن تكون تلك السيارات الأخف وزنًا أبطأ خلال المنعطفات، لكنها ستكون أسرع على المقاطع المستقيمة من الجيل الحالي، الأمر الذي يعتقد راسل بأنه سيؤثر على مستويات السلامة.
حيث قال راسل الذي يشغل دور مدير رابطة سائقي الجائزة الكبرى التي تمثّل مصالح السائقين: "ستشهد السيارات تحولًا كبيرًا من حيث تأديتها. إذ ستكون سريعة بشكل استثنائي على المقاطع المستقيمة، بسرعات تصل إلى 360 كلم/س على معظم الحلبات تقريبًا، وهو أمر مدهش".
وأضاف: "لذلك بطبيعة الحال يجب أن يتم تحسين مستويات السلامة، لأن وقوع حادثة على سرعة مثل 360 أو 370 كلم/س سيكون جنونيًا للغاية".
وتابع: "أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالسلامة، فإن التاريخ قد علمنا للأسف بأن على الحوادث أن تقع من أجل إدخال التغييرات. لهذا على الجميع أن يقوموا بعمل دقيق للغاية قُبيل اعتماد هذه القوانين لأن السيارات ستكون سريعة للغاية وستتمتع بالقليل من الارتكازية على المقاطع المستقيمة، وسيكون الأمر وكأنك تطير في الهواء".
واختتم: "لكن لأكون منصفًا، فإن فيا تدرك تمامًا هذا الأمر ويعملون عليه وينظرون في كافة السيناريوهات المحتملة لما قد يحدث".
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