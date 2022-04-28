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راسل: السباقات القصيرة بحاجة لأن تكون أطول لتُجدي نفعًا

قال جورج راسل أنّه "ليس من كبار مناصري" السباقات القصيرة في الفورمولا واحد وفق صيغتها الحاليّة، حيث يعتقد بأنّها تحتاج لأن تكون أطول بنسبة 50 بالمئة من أجل جعل تآكل الإطارات عاملًا في اللعبة.

راسل: السباقات القصيرة بحاجة لأن تكون أطول لتُجدي نفعًا

نظّمت الفورمولا واحد سباقها القصير الأوّل هذا الموسم في إيمولا نهاية الأسبوع الماضي بعد اعتماد هذه الصيغة لثلاث جولات في 2021.

ويُقام السباق القصير يوم السبت، ويمتدّ لمسافة ثُلث السباق الرئيسي، وهو يُحدّد ترتيب شبكة انطلاق سباق الأحد، كما أنّه يمنح النقاط للثمانية الأوائل.

وانقسمت الآراء بشأن السباق القصير منذ اعتماده. إذ في حين يرى البعض مكاسب من وجود أحداث شيّقة على المسار على مدار الأيّام الثلاثة، يشعر آخرون بأنّ هناك حاجة للمزيد من التعديلات لإجرائها على الصيغة للمستقبل.

وكان راسل قد عانى من يوم سبتٍ صعب على متن سيارة مرسيدس، حيث انطلق من المركز الـ 11 ولم يُحقّق أيّ تقدّم.

وقال البريطاني حول صيغة السباق القصير: "لست من كبار مناصريه بكلّ صدق".

وأضاف: "يحتاج لأن يكون أطول بنسبة 50 بالمئة، أو أطول بقليل كي نحصل على بعض تآكل الإطارات".

وأكمل: "يحتاج السائقون ربّما لإدارة إطاراتهم أكثر قليلًا حينها، وحينها تحصلون على فوارق أكبر بين السيارات".

ثمّ تابع: "أمّا الآن فالجميع يضغط بأقصى طاقة، ولا تُوجد فوارق كبيرة على صعيد الأزمنة لرؤية تجاوزات، ما لم تتأهّلًا بعيدًا جدًا عن مركزك الطبيعي".

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ويحصل السائقون على حريّة اختيار الإطارات التي يُشاركون عليها في السباق القصير، حيث يختار أغلبهم إطارات "سوفت".

وتراجع كيفن ماغنوسن سائق هاس من المركز الرابع إلى الثامن في السباق القصير بعد أن اختار المشاركة على إطارات "ميديوم". لكنّ نقطة الاستفهام الكبرى لا تزال تتمحور حول الحاجة للدخول في وضع خطّ الحظائر المغلق منذ تصفيات الجمعة بعد حصّة تجارب حرّة واحدة.

وقال ماغنوسن: "قد تكون هناك بعض التعديلات. لا أعلم إن كنت أتّفق مع قانون خطّ الحظائر المغلق بين التجارب الحرّة الأولى والتصفيات. لا يُمكنك العمل على السيارة بعد ذلك، وذلك يزيد صعوبة الوضع على الفرق الصغرى".

كما شعر ماغنوسن أنّ جعل السباقات القصيرة مستقلّة، أي أنّها لا تُحدّد ترتيب شبكة انطلاق سباق الأحد، سيدفع السائقين للضغط أكثر.

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