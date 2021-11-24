راسل: الجميع في ويليامز مُحبط من التأديات الأخيرة

منذ تواجد في المركز العاشر في جائزة روسيا الكبرى، فقد أكمل راسل السباقات الخمسة الأخيرة في المراكز الـ 15، الـ 14، الـ 16، الـ 13 والـ 17.

كما عانى البريطاني مؤخّرًا من أجل مُضاهاة وتيرته القوية في بداية الموسم خلال التصفيات، حيث كان يضمن سابقًا العبور على الأقل إلى القسم الثاني من التجارب التأهيلية.

وبالرُغم من إخفاقها في تسجيل النقاط خلال السباقات الأخيرة، فإنّ ويليامز ما تزال تتجه نحو التفوق على ألفا روميو إلى المركز الثامن في بطولة الصانعين، حيث تتمتع بأفضلية 12 نقطة في الوقت الحالي.

"أعتقد بأن الجميع داخل الفريق يشعر بالإحباط في الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى فهم ما تغيّر عن بداية الموسم" قال راسل.

وأضاف: "أرى بأن لدينا بعض المؤشرات. عادة ما واجهنا سباقات صعبة، ولكننا كنا نخوض تصفيات رائعة لتعويض ذلك بعض الشيء، إذ أنه من الأسهل أن تتشبّث بمركز من أن تهجم لاقتناص واحد بالنظر إلى وتيرة سيارتنا".

وتابع: "لكن ولسبب ما، فقدنا الوتيرة في أيام السبت كذلك، لذلك علينا تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال السباقين الختاميين لنضمن حسم المركز الثامن في البطولة، كون ذلك هو الهدف الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي".

وبالحديث عن سباق قطر الأخير الذي تعرض فيه لانثقاب على إطاره الأمامي الأيسر بعد أن كان سريعًا بشكل كبير، قال راسل: "كان من المذهل إلى أيّ مدى بوسعك الضغط على هذه الحلبة. كانت سلسة بشكل نسبي، وهو ما سمح للسائقين بالضغط".

واختتم: "ربما وخلال كامل مسيرتي في الفورمولا واحد، كان ذلك هو السباق الذي تمتعت فيه بالنسق الأعلى، وذلك على صعيد مدى قدرتك على الضغط. كان سباقًا ممتعًا، لكن الأمر لم يفلح معنا في السباق".