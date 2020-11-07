راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس
يرى جورج راسل أن "التقدم الكبير" الذي أحرزه فريقه ويليامز مؤخراً في موسم 2020 الجاري للفورمولا واحد، يضعه أمام خصميه ألفا روميو وهاس.
كان راسل يتجه نحو تسجيل أولى نقاطه في إيمولا قبل ارتكاب خطأ وتعرضه لحادثة خلف سيارة الأمان بعد أن كان متقدماً على سائقي ألفا روميو: كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي.
ووصف البريطاني هذا الخطأ بأنه "أكبر خطأ اقترفه في حياته"، لكنه يستشعر بالإيجابيات من تلك الجولة، ويرى أن ويليامز حققت تقدماً كبيراً في فهم سيارتها.
حيث قال: "أحتاج لعدة أيام كي أحلل ما حصل. لكن وبشكل عام، أعتقد أننا خرجنا ببعض الإيجابيات".
وأكمل: "علينا التوجه إلى السباق المقبل بذهنية إيجابية، لأننا نحتاج لذلك. وبصراحة كاملة، أنا واثق بقدرتنا على ذلك".
وتابع: "أعتقد أننا حققنا تقدماً كبيراً في فهم سيارتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية. نحن في موقع جيد حقاً وأمام ألفا روميو وهاس".
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بالمقابل، يرى دايف روبسون مدير قسم الأداء لدى ويليامز، أن ما قدمه راسل من أداء مثير للإعجاب في إيمولا، لهو إثبات على التقدم الذي أحرزه الفريق.
فقال: "لقد تكلمنا عدة مرات عن الأمور التي حققناها، عما نجحنا وما لم ننجح به".
وأكمل: "لقد واصلنا المحاولة منذ البرتغال، وبالتأكيد كان راسل يقدم أداء أقوى بكثير. لقد واصلنا ذلك في إيمولا".
واختتم: "سيكون من الجيد إن نجحنا بموازنة الأمور بعض الشيء، خاصة إن امتلكنا وتيرة جيدة في التصفيات ودعمناها بوتيرة قوية في السباق".
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|خلدون يونس