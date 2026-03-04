راسل: التضحية بسرعة المنعطفات ثمن مقبول لمنافسة أقرب على الحلبة في 2026

جلبت القوانين الجديدة المتعلقة بتصميم وبناء السيارة الكثير من الانتقادات، لكن راسل دافع عنها وأشار إلى أنها قد تساهم في تحسين جودة السباقات.

فيما كان ماكس فيرستابن من أبرز الأصوات المنتقدة، بينما مازح فرناندو ألونسو قائلًا إن سرعات المنعطفات أصبحت منخفضة لدرجة أن "طاهٍ" يمكنه قيادة سيارة أستون مارتن. لكن راسل يرى أن التغييرات تجعل من الأسهل اللحاق بالسيارات التي في الأمام.

حيث قال: "من الرائع بالتأكيد أن تكون قادرًا على اللحاق بالسيارات بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الأمر في الماضي".

وأضاف: "أعتقد أن من الواضح أيضًا أن الإطارات أصبحت أضيق قليلًا، ولا أعرف إن كانت أخف وزنًا، لكن نظام التعليق ربما أصبح أخف قليلًا، وكل شيء أصبح أضيق، ما يعني أن الوزن أصبح أكثر تمركزًا، لذلك لا تشعر وكأنك تقود حافلة كبيرة بصراحة".

وأكمل: التأقلم مع ارتكازية أقل كان سهلًا جدًا في الواقع. ما زلت تدفع السيارة إلى أقصى حدودها وتشعر بأنها سريعة جدًا. لا تزال تشعر أنك على حافة التماسك. فقط عندما تنظر إلى المقارنات مع العام الماضي تدرك أنك كنت أسرع بـ 30 إلى 40 كلم/س في بعض المنعطفات السريعة، لكن ذلك لم يمنحنا الكثير".

وتابع: "أنت دائمًا تقود عند حدود السيارة. فإذا كان هذا سيساعد على تحسين السباقات والاقتراب أكثر، وربما تقليل ارتفاع حرارة الإطارات، وإذا كنا سندخل المنعطفات السريعة بسرعة أقل قليلًا، فلا أعتقد أن ذلك أمر سيئ، أليس كذلك؟".

هذا ودافع راسل عن التحول نحو الاعتماد الأكبر على الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه "لا يمكنك تحقيق كل شيء في آنٍ واحد"، وأن مثل هذه العناصر كانت من الأسباب التي جذبت آودي إلى الرياضة.

فقال: "كما هو الحال في أي شيء في الحياة، لا يمكنك تلبية كل المتطلبات. هناك أمور أكبر على المحك، وعندما وُضعت هذه القوانين، كان هناك توجه قوي نحو السيارات الكهربائية من الاتحاد الأوروبي، وكان ذلك جزءًا مهمًا من قرار شركات مثل آودي دخول الفورمولا 1. لذلك كان لا بد من أخذ ذلك في الاعتبار".

وأردف: "ولا أعتقد أن أحدًا يمكنه إنكار أن الفورمولا 1 في وضع رائع حاليًا. هذه المرحلة أشبه بخطوة انتقالية. بالطبع نريد أفضل السيارات وأسرعها، ونريد أفضل سباقات ممكنة. لكن كيف تحقق كل ذلك في الوقت نفسه؟ وكيف تُرضي الجميع؟".

واختتم: "لا أعلم كيف يمكنك إرضاء الجميع. ما نشعر به نحن في الحلبة كمحبين للسباقات قد يختلف عما يشعر به جمهور نتفليكس الجديد. نحن جميعًا نريد محركات V10 وV8 وأصواتًا صاخبة. لكن ربما بعض المشجعين في المدرجات يحبون القدرة على إجراء محادثة أثناء مشاهدة السباق. نحن محظوظون بوجودنا في هذا الموقع، وبصراحة تامة، أنا فقط أريد الفوز".