راسل: "التضحيات الكبيرة" بدت عادية بالنسبة لناشئي الفورمولا واحد

ترقى راسل من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد في 2019 إلى جانب مواطنه البريطاني لاندو نوريس (مكلارين) وأليكس ألبون (ريد بُل).

ألبون، الذي ترقى للقيادة ضمن صفوف فريق ريد بُل الأساسي قادماً من تورو روسو منتصف الموسم، قدم أفضل نتيجة للناشئين في موسم 2019 المنصرم حين أحرز المركز الثامن في الترتيب العام، بينما لم يفلح نوريس بالوصول إلى المراكز العشرة الأولى، أما راسل فعانى أخيراً بسبب المصاعب التي واجهت فريقه ويليامز طوال الموسم.

ويخوض أولئك الناشؤون منافسات بين بعضهم البعض منذ أن كانوا في الكارتينغ وفئات الناشئين، حيث ساروا جميعهم في طرق متماثلة إذ تركوا المدرسة مبكراً للتركيز على السباقات، وهو أمرٌ يراه راسل "اعتيادياً" "ولا شيء مميز فيه".

فقال: "جميعنا تركنا المدرسة، وتلك تضحية كبيرة، إذ لم يخرج أيّ منا لحضور الحفلات خلال سنين مراهقتنا على سبيل المثال".

وأكمل: "جميعنا كنا نفكر بأن هذا أمر اعتيادي. لم نفكر بأننا نقوم بأي أمر مميز".

وتابع: "كنا نفكر بكل ما يقتضيه هدف وصولنا إلى الفورمولا واحد".

وأردف: "أعتقد أننا الآن حتى بدأنا ندرك ما قمنا به لتحقيق أهدافنا، ومن الرائع أن يقدّر الناس ذلك أيضاً، وأن ننجح بتقديم أداء جيد".

بالمقابل، أشار راسل إلى أن الوقت الذي أمضوه ثلاثتهم معاً في فئات الناشئين، جعلهم يعرفون أنهم سيكونون ضمن مستويات متقاربة عندما ينتقلون إلى الفورمولا واحد.

فقال: "أعلم أننا جميعنا سائقون جيدون، لكنني نافستُ في مواجهتهم طوال حياتي، لذا اعتقدت أن هذا هو الوضع الاعتيادي".

واختتم: "كنت أعلم أننا سنكون ضمن مستويات متقاربة حين نصل إلى الفورمولا واحد، لأننا نافسنا بعضنا البعض طوال حياتنا".

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