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راسل: التأثير المنخفض لعامل السحب قد يؤثّر على التجاوز

قال جورج راسل سائق مرسيدس أن تأثير عامل السحب المنخفض الذي تولده سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 قد يصعّب من إكمال حركة التجاوز بنجاح.

راسل: التأثير المنخفض لعامل السحب قد يؤثّر على التجاوز

بعد اختبار السيارات الجديدة في برشلونة، أورد السائقون بأنه وكما كان مخططًا، فقد سهّلت الحزمة الانسيابية الجديدة من ملاحقة السيارات لبعضها البعض خلال المنعطفات وعلى المقاطع المستقيمة.

مع ذلك، أوضح راسل بأن الخصائص الانسيابية للسيارات الجديدة تولّد سحبًا أقلّ قوة.

فقال: "أعتقد بأن ملاحقة السيارات لبعضها البعض قد تحسّنت. لكن تأثير عامل السحب بات أقل قوة بشكل كبير في اعتقادي".

وأضاف: "لذلك لا أعلم في الحقيقة. إذ أنك بطبيعة الحال تحتاج لذلك السحب على المقطع المستقيم لتكون قادرًا على التجاوز، كونه لا يمكنك التجاوز بالفعل سوى عند نهاية المقطع المستقيم بالتوجه إلى المنعطف".

وتابع: "أعتقد أنه بمقدورنا ملاحقة السيارة في الأمام عن قرب أكثر، ولكن من خلال ما رأيته، فإن تأثير عامل السحب بات أقل بكل تأكيد. لذلك سننتظر ونرى ما سينتج عن ذلك".

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وأكمل: "لقد اقترب كثيرًا خلف لاندو (نوريس، سائق مكلارين) وكانت هنالك مسافة سيارة أو اثنتين بيننا، ولم أتمكن من اللحاق به على المقاطع المستقيمة. وهذا مُقلق بعض الشيء".

من جهته، لاحظ نوريس ذات الأمر حيال التأثير المنخفض لعامل السحب، حيث قال: "أعتقد بأنني وجورج ظهرنا بالعرض المثالي لذلك. إذ لم أرغب بتركه يمر بينما كان ضمن لفة سريعة، لذلك يمكن القول بأنني أفسدت لفته بعض الشيء".

وأردف: "أعتقد بأن هنالك تحسنًا في جانب ملاحقة السيارات على المنعطفات. من الصعب تحديد مقدار ذلك التحسن كونك دومًا ما تكون على مستويات وقود وإطارات مختلفة. وربما يكون الوضع مختلفًا من جديد عندما تكون هنالك سيارتان أو أكثر في الأمام".

واختتم: "لكن كل ذلك بطبيعة الحالي يأتي مع انخفاض تأثير عامل السحب، وإلى أي مدى سيساعدنا ذلك. لذا فإن بوسعنا ملاحقة بعضنا بشكل أقرب، لكن عامل السحب أسوأ، وعليه هنالك أمر إيجابي وأمر سلبي في تلك المسألة".

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