عاش السائق البريطاني عطلة نهاية أسبوع مخيبة للآمال في سبا-فرانكورشان، حيث تأخر بفارق نصف ثانية عن زميله كيمي أنتونيللي في التجارب التأهيلية، قبل أن ينتهي به المطاف في المنطقة الحصوية إثر احتكاكه مع لويس هاميلتون عند المنعطف الخامس.

وقبل انسحابه، نفدت الطاقة الكهربائية من بطارية سيارته على مستقيم كيميل، ما أربكه عند الاقتراب من سلسلة منعطفات لي كومب. ورغم أن ذلك لم يُبث خلال السباق، فقد ظهرت لاحقًا المحادثات اللاسلكية التي كشفت عن إحباط راسل من مستوى شحن البطارية في سيارته.

وخلال الجولات السابقة، حاول راسل تعديل أسلوب قيادته في محاولة لمجاراة أنتونيللي بصورة أكثر انتظامًا، لكنه يقول الآن إن البيانات المستخلصة من سبا أثبتت أن أسلوب قيادته لم يكن المشكلة.

وقال راسل: "في الواقع، كانت هناك بعض القيم الظاهرة على الشاشة لم تكن معايرة بالشكل الصحيح. لذلك، لا يتعلق الأمر بوجود خلل في العتاد أو مشكلة في المكونات نفسها. لكن كانت هناك أيضًا مشكلتان في سبا."

وأضاف: "أعتقد أن عملية نشر الطاقة لم تكن تتم بالشكل الأمثل على امتداد اللفة. رأينا ذلك أيضًا مع بياستري، الذي واجه مشكلة مشابهة. وكانت تلك إحدى مشكلاتي."

وأكمل: "لكن بالإضافة إلى ذلك، كانت لدينا مشكلة أخرى منفصلة. وكلتاهما كانتا مرتبطتين بعدم دقة المعايرة نفسها. لن أقول إنها مجرد أرقام على شاشة، لكننا نعرف الآن أي القيم التي ربما لم تكن صحيحة."

وأضاف: "يمكننا تصحيح ذلك، وإعادة معايرة النظام، ومنح وحدة الطاقة الأداء الكامل الذي صُممت لتقديمه."

وأوضح راسل أن اكتشاف مشكلة المعايرة كان مصدر ارتياح كبير بالنسبة له، لأنه اضطر إلى التفكير باستمرار في طريقة قيادته خلف المقود، بعدما قادت البيانات المستخلصة من الجولات السابقة مرسيدس إلى الاعتقاد بأن المشكلة تكمن في أسلوب القيادة.

وبالنسبة لجائزة المجر الكبرى، يعتقد راسل أنه سيتمكن الآن من القيادة بصورة طبيعية أكثر و"التركيز على الأمور البسيطة"، مشيرًا إلى أن جميع محاولاته السابقة لتعديل أسلوب قيادته ذهبت سدى.

وقال: "نعم، إنه عبء كبير أزيح عن كاهلي، لكن أيضًا أثناء القيادة، بصراحة. لأنه طوال بعض اللفات في سيلفرستون، ثم خلال معظم يومي الجمعة والسبت في سبا، كنت أفكر في الطريقة التي يجب أن أقود بها حتى أجعل وحدة الطاقة أسرع على الخطوط المستقيمة، وكيفية الضغط على دواسة الوقود، واستخدام نِسَب التروس، ومدى تبكيري في الضغط على دواسة الوقود."

وأضاف: "كانت البيانات تخبرنا بأن ذلك هو على الأرجح سبب المشكلة، لكن اتضح في النهاية أنه لم يكن السبب. لذلك فإن كل ذلك الجهد الذي بذلته خلال ثلاث حصص لمحاولة إعادة تكييف أسلوب قيادتي وفق تقنية جديدة كان بلا جدوى."

واختتم قائلًا: "لذلك أتطلع الآن إلى دخول عطلة نهاية أسبوع أستطيع فيها فقط التركيز على القيادة بسرعة، والتركيز على الأمور البسيطة."

وأضاف: "أعرف أنني أقدم أفضل مستوياتي عندما أقود بهذه الطريقة، لكننا لا ننافس في رياضة بسيطة، لذا فإن القول: لِنركز فقط على الأمور البسيطة، أسهل بكثير من تطبيقه أحيانًا".