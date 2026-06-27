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راسل: الإطارات كانت تحترق حرفيًا

لفت جورج راسل، في تصريحاته عقب حصتي التجارب يوم الجمعة ضمن جائزة النمسا الكبرى، الانتباه إلى مستوى مكلارين، مشيرًا إلى أن حرارة الحلبة، التي وصلت إلى 60 درجة مئوية، فرضت ضغطًا كبيرًا على الإطارات.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

أوضح جورج راسل إن مرسيدس قدمت أداءً قويًا في حصة التجارب الحرة الأولى، لكنه أوضح أن ذلك ربما كان بسبب المشاكل التي واجهها المنافسون.

ونجحت مرسيدس في تصدر حصتي التجارب ليوم الجمعة مع كيمي أنتونيللي، بينما حل راسل ثانيًا في التجارب الأولى قبل أن يتراجع إلى المركز السادس في الحصة الثانية.

"كانت الحصة الأولى قوية جدًا بالنسبة لكلينا، وشعرنا براحة كبيرة داخل السيارة" قال راسل.

وأضاف: "لكن بصراحة، بمجرد انطلاق الحصة الثانية، وجدت مكلارين إيقاعها بسرعة. ورغم أن الحصة لم تكن سلسة بالنسبة لنا، فإن سرعة مكلارين سواء على صعيد اللفة الواحدة أو وتيرة السباق بدت جيدة للغاية".

هذا واعترف السائق البريطاني بأن بقاء عدد من منافسيه داخل المرآب خلال التجارب الحرة الأولى ربما جعل سرعة مرسيدس تبدو أفضل مما كانت عليه في الواقع.

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حيث قال: "في كل مرة كنت أنظر فيها إلى شاشة التوقيت خلال الحصة الأولى، كنت أرى سائقين يواجهون مشاكل داخل المرآب. لاندو لم يخرج إلى الحلبة إلا في نهاية الحصة، كما واجه كل من لويس وماكس بعض المشاكل".

وتابع: "هذا على الأرجح جعل سرعتنا في التجارب الحرة الأولى تبدو أفضل قليلًا مما كانت عليه في الواقع. وكان من المفاجئ حقًا أن نرى مكلارين تتصدر منذ اللفة الأولى في الحصة الثانية".

وتطرق راسل إلى إدارة الإطارات قبل التجارب التأهيلية، مسلطًا الضوء على الحرارة المرتفعة في شبييلبيرغ، قائلًا: "لم تكن هناك أية مشكلة على الإطلاق في تسخين الإطارات، لأن حرارة الحلبة وصلت اليوم إلى 60 درجة مئوية كاملة. كانت الإطارات تحترق حرفيًا".

واختتم: "ورغم أن الحلبة تضم 11 منعطفًا فقط، فإن الحفاظ على الإطارات ضمن نطاق التشغيل الصحيح طوال اللفة، مع المحافظة على توازن السيارة في هذه الظروف القاسية، ليس بالأمر السهل".

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