راسل اعتقد أن السيارة "ستحلّق في الهواء" بعد تفادي الحادثة مع بيريز في مونزا
اعتقد جورج راسل سائق مرسيدس أن سيارته "ستحلّق" في الهواء بعد تفادي اصطدام على سرعة 340 كيلومتراً في الساعة مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أثناء المنافسة بينهما في سباق مونزا.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تضرر جانح سيارة راسل الأمامي بعد حادثة في بداية سباق مونزا أدى لتراجعه عدة مراكز بعد وقفة الصيانة الأولى.
وفي اللفة 38، بدأ راسل هجومه على بيريز، الذي كان يغلق الباب أمام غريمه البريطاني، وبالكاد ترك مساحة تعادل عُرض سيارة إلى يمينه.
وهكذا واصل راسل التحرك، حتى أن إطاره الأمامي الأيمن خرج إلى المنطقة العشبية.
وأكمل سائق مرسيدس السباق سابعاً، بفارق 39.7 ثانية خلف الفائز شارل لوكلير على متن فيراري.
وبعد السباق، صرّح راسل أن المعركة مع بيريز كانت خطرة جداً.
حيث أجاب حين سُئِل إن كان قد "استمتع" بالمعركة مع بيريز: "استمتعت؟".
وأكمل: "لست واثقاً إن كان بوسعنا وصف ذلك ’بالمتعة’ لأنني اعتقدت أنني سأتعرض لحادثة وأن السيارة ستحلق في الهواء فقد كان يحشرني على سرعة 340 كيلومتر في الساعة، وكان سباقاً صعباً حقاً".
وأردف: "لكنني مسرور باكتساب المركز على الأقل".
لكن راسل لا يريد مناقشة ما جرى مع بيريز، حيث قال: "ليس هناك ما أقوله".
وأكمل: "في النهاية لم نتعرض لحادثة، وتجاوزته. لكن لو كنا أقرب بنصف سنتيمتر، لكنا نتكلم عن نتائج مختلفة تماماً عما جرى".
يشار أن بيريز أكمل السباق بالمركز الثامن، بينما حقق راسل المركز السابع بفارق 14.4 ثانية أمام المكسيكي.
ويحتل السائقان المركزين السابع والثامن ضمن ترتيب بطولة السائقين مع 143 و128 نقطة على التوالي.
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