راسل استلهم من انطلاقة ألونسو في 2011 لينتزع الصدارة في إسبانيا

قال جورج راسل أنّه استلهم من انطلاقة ألونسو الصاروخيّة في نسخة 2011 لينتزع الصدارة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

انطلق راسل من الخانة الرابعة على الجانب المتّسخ من المسار بجوار زميله في مرسيدس لويس هاميلتون وخلف ثنائيّ الصفّ الأوّل لاندو نوريس وماكس فيرستابن.

وعندما صبّ نوريس تركيزه على الدفاع أمام فيرستابن، الذي حظي بانطلاقة أفضل وانغمس على الجهة الداخليّة وعبر قليلًا على العشب لتجاوز منافسه، استغلّ راسل كلّ ذلك ليندفع على الخطّ الخارجي من المنعطف الأوّل.

وكانت تلك الحركة مماثلة لانطلاقة ألونسو الصاروخيّة في سباق 2011 عندما دفع سيارته فيراري متجاوزًا ثنائيّ ريد بُلق مارك ويبر وسيباستيان فيتيل.

وقال راسل: "حلمت بذلك الليلة الماضية، وما ستكون عليه خطّة هجومي".

وأضاف: "ألقيت نظرة على الأرصاد الجويّة وانتقلت وجهة الرياح إلى رياحٍ عكسيّة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، وهو ما علمت أنّه سيسمح لي بالكبح بشكلٍ متأخّرٍ والانغماس بشكلٍ عميقٍ في المنعطف".

سيباستيان فيتيل، ريد بُل الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأردف: "دائمًا ما تذكّرت مشاهدة انطلاقة فرناندو في 2011 من المركز الرابع وتقدّمه إلى الصدارة. علمت أنّ ذلك ممكن".

وتدرّب راسل على تجاوزه في اللفّات التي سبقت توجّهه إلى شبكة الانطلاق، وهو ما أقنعه أكثر بأنّ الأمر يستحقّ المجازفة.

وقال: "أكملت أربع لفّات قبل التوجّه إلى شبكة الانطلاق وتدرّبت على الكبح بأقصى قدرٍ متأخّر في كلٍ من تلك اللفّات، لذا علمت أين يقع الحد الأقصى".

وأردف: "علمت قوّة الرياح وعلمت ما كان ممكنًا مع السيارة، لذا كانت تلك مجازفة محسوبة. كان من المرضي إتمام تلك المحاولة".