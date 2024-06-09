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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

راسل استفاد من بيانات هاميلتون في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل

قال جورج راسل إن التعلم من بيانات التجارب الخاصة بلويس هاميلتون ساعده بشكل كبير في الحصول على مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1.

جورج راسل، مرسيدس صاحب قطب الانطلاق الأوّل

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

كان هاميلتون قد بدا في قمة الأداء في التجارب الحرّة الثالثة في مونتريال، حيث أنهى حصّة صباح السبت متقدماً بحوالي أربع أعشار الثانية على ماكس فيرستابن من فريق ريد بُل وراسل.

وكان هذا الفارق في السرعة هو الذي دفع راسل للتعمق فيما كان يفعله هاميلتون. وبعد أن درس بياناته لفهم الأمور بشكل أفضل، قال البريطاني إن ما تعلمه ساعده في الحصول على المركز الأول، في الوقت الذي حلّ فيه زميله في الفريق في النهاية في المركز السابع.

وقال راسل بعد حصوله على مركز الانطلاق الأول: "هذا الصباح كان لويس يطير تمامًا وكان متقدمًا علي بفارق كبير. كان عليّ أن أنظر كثيرًا في بياناته لمحاولة فهم ما كان يفعله بشكل مختلف. وبصراحة، هذا ساعدني بشكل كبير".

وأضاف: "لذا قبل هذه التجارب التأهيليّة، أنا سعيد جدًا أننا تمكنا من تحقيق ذلك، لأنني أشعر أننا نستحق كل هذا العمل الشاق الذي كنا نقوم به، والسيارة كانت رائعة هذا الأسبوع".

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وجاء أول مركز انطلاق أول لمرسيدس منذ جائزة المجر الكبرى العام الماضي بعد تقديم جناح أمامي جديد للمساعدة في تحسين التوازن بين المنعطفات عالية السرعة والمنخفضة السرعة.

واعترف راسل أن النتيجة قد أعطت دفعة كبيرة للفريق بأكمله، الذي كان يكافح لتحقيق تقدم مع الجيل الحالي من سيارات التأثير الأرضي.

وقال راسل: "إنها دفعة كبيرة. لقد مر وقت طويل منذ أن اختبرنا هذا الشعور. هناك الكثير من العمل الشاق يجري خلف الكواليس في براكلي وبريكسوورث، وقد مر وقت طويل لنتمكن من العودة إلى المنافسة. لقد شعرنا تقريبًا أن كل هذا العمل الشاق لم يكن يؤتِ ثماره".

وجاء مركز الانطلاق الأول لراسل رغم تسجيله نفس زمن اللفة بالضبط مثل بطل العالم ماكس فيرستابن. إلا أن البريطاني حصل على المركز الأول لأنه سجل لفته أولاً.

ويعتقد فيرستابن أن المركز الثاني ليس شيئًا سيئًا بعد أن كان يخشى أن تكون مرسيدس متقدمة بشكلٍ كبير بناءً على سرعتها في المراحل الأولى من التجارب التأهيليّة.

وقال الهولندي: "ربما كانت لفّة القسم الثالث هي الأضعف لمرسيدس في التصفيات. لذا أن أكون على نفس زمن اللفة بالضبط، فهذا رائع".

وأضاف: "عند النظر إلى سرعتهم البحتة، فإنّني أقبل بالمركز الثاني، لأنني رأيت أزمنتهم بعد القسم الثاني وقلت أنّه لا يمكنني تحقيق شيء من هذا القبيل. بالطبع كانت هناك بعض الأمطار بين الحين والآخر، لكنني أعتقد أن عطلة نهاية الأسبوع بشكل عام كانت مجددًا فوضوية قليلاً من جانبنا، الكثير من المشكلات الصغيرة".

واختتم قائلاً: "من هناك حاولنا بالطبع العثور على أفضل توازن ممكن مع السيارة. أعتقد أننا حصلنا على توازن جيد في التجارب التأهيليّة، وكنت سعيدًا به، لكن يجب أن نتمكن من الحصول على عطلات نهاية أسبوع أنظف بدون مشاكل، وهذا سيساعد أيضًا".

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