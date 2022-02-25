راسل: ارتداد سيارات الفورمولا واحد قد يُمثّل خطرًا على السلامة

حصلت الفرق على فرصتها الأولى لاختبار سيارات 2022 بشكلٍ فعلي هذا الأسبوع ضمن التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة، وذلك بعد اقتصار أغلبها على أيّام تصوير ترويجي محدودة.

واتّضح خلال التجارب مدى ضخامة ظاهرة "الارتداد"، حيث تتبخّر الارتكازيّة التي تُولّدها المؤثّرات الأرضيّة فجأة ما يتسبّب في ارتداد السيارة إلى الأعلى والأسفل عندما تبلغ سرعة معيّنة على الخطوط المستقيمة.

وقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بالأمس أنّ الفرق أساءت تقدير تأثير هذه الظاهرة، لكنّه يأمل أن يتمّ حلّها سريعًا وبسلاسة.

ولوحظ أنّ سايرة مرسيدس من بين أكثر السيارات المتأثّرة بهذه الظاهرة، حيث يتشارك راسل وزميله لويس هاميلتون مهام قيادتها كلّ يوم.

وقال راسل: "أعتقد بأنّ بوسعكم رؤية بعض المشاكل البارزة مع هذه السيارات على الخطوط المستقيمة على صعيد الاحتكاك بسطح المسار".

وأضاف: "لذا هناك توازنٌ علينا إيجاده للحصول على أسرع مجالٍ للفّة. لا أعتقد بأنّ أيّ فريق سبق له اختبار ذلك من قبل. نرى أشياء مثيرة للاهتمام على الحلبة".

وقال راسل أنّه في حين أنّه "لم يختبر تلك الظاهرة كثيرًا"، فإنّها "لم يكن من المريح على الإطلاق" مواجهة ذلك الشعور في قمرة القيادة، وتساءل إن كانت الفرق التي تواجه تلك الظاهرة أكثر أمام مشاكل على صعيد السلامة.

وقال في هذا الصدد: "بناءً على ما شاهدته بالنسبة للفرق الأخرى، فسيكون ذلك مصدر قلقٍ على صعيد السلامة، لذا يجب حلّ هذه المشكلة بشكلٍ أو بآخر".

وأكمل: "لكن هناك الكثير من الأشخاص الأذكياء في الفرق، وأنا متأكّدٌ من أنّهم سيُسيطرون على الوضع عاجلًا أم آجلًا".

واختارت بعض الفرق حلًا لتخفيف المشكلة عبر تفعيل نظام "دي آر اس" في مراحل أكثر حول اللفّة، ما يُقلّل من الحمل الانسيابيّ على السيارة.

وقال كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري أنّ المشكلة تُؤثّر على "فرق أكثر من أخرى" وأنّها تعتمد على "الإعدادات التي تستخدمها".

وقال الإسباني: "هذا عالمٌ جديد ونحتاج لفهم كلّ ذلك وإتقان كلّ شيء، لأنّه يبدو أنّ هذا قد يكون موضوع العام".