راسل: اختلاف أسلوب القيادة سيتجلّى على حلبات مثل ملبورن وجدة

يرى جورج راسل أن السباقات الأولى من موسم 2026 ستكون "مثيرة للاهتمام" بسبب متطلبات إدارة الطاقة الجديدة في سباقات الجائزة الكبرى.
مع دخول قوانين وحدة الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في 2026، سيأتي 50% من إجمالي القوة من بطاريات معززة، ما يفرض على السائقين دورًا أكبر بكثير في استعادة الطاقة.
وستكون هذه العملية أسهل على الحلبات التي تتضمن نقاط كبح قوية، مثل البحرين وكندا. لكن على الحلبات التي تجمع بين خطوط مستقيمة طويلة ومنعطفات سريعة انسيابية، مثل أستراليا والسعودية، لن تكون استعادة الطاقة أمرًا سهلًا، ما سيستدعي أساليب قيادة مختلفة.
ويعتقد جورج راسل سائق مرسيدس أننا قد نشهد "وضعًا مثيرًا" يحاول فيه السائقون إيجاد أسلوب القيادة الأنسب لهذه القوانين.
حيث رد راسل على سؤال بشأن ما إذا كانت ملاحقة السيارة الأمامية ستصبح أسهل في 2026، قائلًا: "بالتأكيد، قد يكون الأمر كذلك، لأن الارتكازية على السيارات أقل، ما يعني اضطرابًا هوائيًا أقل".
وأضاف: "أعتقد أن أكبر فارق بين هذا العام والفترة السابقة سيكون التفاوت في استخدام الطاقة بين السيارات والسائقين. وربما سيكون هذا العامل أكثر حسمًا من تأثير الاضطراب الهوائي".
وتابع: "لذلك أعتقد أننا سنرى أسلوب تسابق مختلفًا. خصوصًا على الحلبات التي تتضمن خطوطًا مستقيمة طويلة مثل ملبورن وجدة، قد تكون السباقات مثيرة للغاية".
