تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

راسل: اختلاف أسلوب القيادة سيتجلّى على حلبات مثل ملبورن وجدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
راسل: اختلاف أسلوب القيادة سيتجلّى على حلبات مثل ملبورن وجدة

مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة، الإحصائيات والمشاركين والتوقعات الجوية

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة، الإحصائيات والمشاركين والتوقعات الجوية

دبليو إي سي: تأجيل جولة قطر الافتتاحية لموسم 2026 بسبب النزاع في الشرق الأوسط

دبليو إي سي
دبليو إي سي: تأجيل جولة قطر الافتتاحية لموسم 2026 بسبب النزاع في الشرق الأوسط

مكالمة قبل رحيل ماركو تؤكد أن برنامج الناشئين في ريد بُل سيبقى كما كان

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مكالمة قبل رحيل ماركو تؤكد أن برنامج الناشئين في ريد بُل سيبقى كما كان

ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ريد بُل تعترف: لسنا المرشّح الأبرز حاليًا رغم ألاعيب المنافسين

تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تأكيد زواج شارل لوكلير بعد تغيير ألكسندرا سان ميليو لاسمها

ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بياستري: لا خيبة أمل.. بل دافع إضافي
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

راسل: اختلاف أسلوب القيادة سيتجلّى على حلبات مثل ملبورن وجدة

يرى جورج راسل أن السباقات الأولى من موسم 2026 ستكون "مثيرة للاهتمام" بسبب متطلبات إدارة الطاقة الجديدة في سباقات الجائزة الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

مع دخول قوانين وحدة الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في 2026، سيأتي 50% من إجمالي القوة من بطاريات معززة، ما يفرض على السائقين دورًا أكبر بكثير في استعادة الطاقة.

وستكون هذه العملية أسهل على الحلبات التي تتضمن نقاط كبح قوية، مثل البحرين وكندا. لكن على الحلبات التي تجمع بين خطوط مستقيمة طويلة ومنعطفات سريعة انسيابية، مثل أستراليا والسعودية، لن تكون استعادة الطاقة أمرًا سهلًا، ما سيستدعي أساليب قيادة مختلفة.

ويعتقد جورج راسل سائق مرسيدس أننا قد نشهد "وضعًا مثيرًا" يحاول فيه السائقون إيجاد أسلوب القيادة الأنسب لهذه القوانين.

اقرأ أيضاً:

حيث رد راسل على سؤال بشأن ما إذا كانت ملاحقة السيارة الأمامية ستصبح أسهل في 2026، قائلًا: "بالتأكيد، قد يكون الأمر كذلك، لأن الارتكازية على السيارات أقل، ما يعني اضطرابًا هوائيًا أقل".

وأضاف: "أعتقد أن أكبر فارق بين هذا العام والفترة السابقة سيكون التفاوت في استخدام الطاقة بين السيارات والسائقين. وربما سيكون هذا العامل أكثر حسمًا من تأثير الاضطراب الهوائي".

وتابع: "لذلك أعتقد أننا سنرى أسلوب تسابق مختلفًا. خصوصًا على الحلبات التي تتضمن خطوطًا مستقيمة طويلة مثل ملبورن وجدة، قد تكون السباقات مثيرة للغاية".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة، الإحصائيات والمشاركين والتوقعات الجوية

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

كاديلاك تشرح خطوة تعيين مدير أعمال لويس هاميلتون السابق ضمن فريقها الجديد في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
كاديلاك تشرح خطوة تعيين مدير أعمال لويس هاميلتون السابق ضمن فريقها الجديد في الفورمولا 1

فيراري متفاجئة من شكاوى إجراءات الانطلاقة في 2026: "كان أمرًا معروفًا منذ وقت طويل"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيراري متفاجئة من شكاوى إجراءات الانطلاقة في 2026: "كان أمرًا معروفًا منذ وقت طويل"

فيرستابن وهدف مشروع فريقه "ريدلاين": تكاليف الكارتينغ تُبعد المواهب عن الرياضة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيرستابن وهدف مشروع فريقه "ريدلاين": تكاليف الكارتينغ تُبعد المواهب عن الرياضة
المزيد من
جورج راسل

براندل: جورج راسل يملك ما يلزم لتحمل ضغط المنافسة على لقب 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
براندل: جورج راسل يملك ما يلزم لتحمل ضغط المنافسة على لقب 2026

توتو وولف "يشعر بالارتياح بعد الأداء الواعد لسيارة مرسيدس"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
توتو وولف "يشعر بالارتياح بعد الأداء الواعد لسيارة مرسيدس"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
مرسيدس

ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ماركو: مرسيدس في صدارة ترتيب القوى

وولف: موازين القوى في الفورمولا 1 قد تتغير خلال 6 أشهر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
وولف: موازين القوى في الفورمولا 1 قد تتغير خلال 6 أشهر

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

راسل: اختلاف أسلوب القيادة سيتجلّى على حلبات مثل ملبورن وجدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
راسل: اختلاف أسلوب القيادة سيتجلّى على حلبات مثل ملبورن وجدة

مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة، الإحصائيات والمشاركين والتوقعات الجوية

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة، الإحصائيات والمشاركين والتوقعات الجوية

دبليو إي سي: تأجيل جولة قطر الافتتاحية لموسم 2026 بسبب النزاع في الشرق الأوسط

دبليو إي سي
دبليو إي سي: تأجيل جولة قطر الافتتاحية لموسم 2026 بسبب النزاع في الشرق الأوسط

مكالمة قبل رحيل ماركو تؤكد أن برنامج الناشئين في ريد بُل سيبقى كما كان

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مكالمة قبل رحيل ماركو تؤكد أن برنامج الناشئين في ريد بُل سيبقى كما كان

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد