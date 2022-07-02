راسل: إساءة المشجعين تجاه سائقي الفورمولا واحد يجب أن "تتوقف"

تزامن التزايد الضخم لشعبية الرياضة في السنوات الأخيرة مع استقطاب بين المشجعين في دعم أو معارضة سائقين بعينهم، ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار راسل إلى مثال في العالم الحقيقي حيث وجّهت إليه صافرات استهجان من أحد المشجعين دون سبب واضح قُبيل انطلاق سباق كندا.

حيث قال: "أعتقد أنه ومع زيادة معرفة الناس بك، تكون هنالك الكثير من الأمور الإيجابية المصاحبة لذلك بلا شك".

وأضاف: "ولكن هنالك أيضاً جوانب سلبية لهذا الأمر تتطلّب بعض التأقلم. في مونتريال على سبيل المثال، أحدهم صرخ باسمي وأطلق صافرة استهجان تجاهي".

وتابع: "وأنا كنت جالسًا في السيارة في موكب السائقين. كان الأمر غريبًا وكان من الصعب تقبّل أن شخصًا بعمر الـ 35 - 40 عامًا يطلق صافرة استهجان تجاهي وأنا لا أعرفه حتى".

وأكمل: "أحاول التفكير في نفسي فقط والقيام بأفضل عمل ممكن في كل سباق وأن أقدم عرضًا جيّدًا وأن أتمتع بالأدب والسرور تجاه الجميع".

وأردف: "هنالك بعض الأمور التي تحتاج للاعتياد عليها بطبيعة الحال، وأن تتقبل بأن ذلك للأسف هو العالم والمجتمع الذي نعيش فيه حاليًا. لكن ذلك أيضاً مثال آخر على ظاهرة يجب أن تتوقف، فما الذي يمنح ذلك الشخص الحق للاستهجان تجاه أي أحد؟ إننا فقط نقوم بعملنا وبأفضل ما لدينا لتكون لنا مسيرة، إذ أرى بأن ذلك هو ما لا يقدّره العديد من الناس في ذلك الوضع".