راسل: أي فريق يجب أن "يحاول بنسبة 100%" التعاقد مع فيرستابن

برّأ تحقيق مستقل مدير فريق ريد بُل، كريستيان هورنر، من أي سوء تصرف عقب ادعاءات موجهة ضده من قبل إحدى الموظفات.

ومع ذلك، أدى تسريب مجهول المصدر لملفات من صميم القضية إضافة لادعاءات يوس فيرستابن بأن الفريق سينفجر إذا بقي هورنر، لاعتقاد الكثيرين بأن ريد بُل تواجه خياراً ما بين الاحتفاظ بمدير فريق الفورمولا واحد أو نجم السائق.

وفي حال قرر فيرستابن المغادرة، مع التزام فيراري بشارل لوكلير ولويس هاميلتون لعام 2025، فإن مرسيدس ستكون وجهته الأرجح - التقى فيرستابن الأب مع رئيس رياضة السيارات في سيلفر آروز، توتو وولف، خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى.

ويرى راسل أن أي فريق في الفورمولا واحد يجب أن ينتهز فرصة التعاقد مع بطل العالم ثلاث مرات فيرستابن.

حيث قال البريطاني: "أعتقد أن أي فريق يريد أن يكون لديه أفضل تشكيلة سائقين ممكنة".

وأكمل: "في الوقت الحالي، ماكس هو أفضل سائق، لذا إذا كان لدى أي فريق فرصة للتعاقد مع ماكس، فإنهم سيستغلونها بنسبة 100٪".

وتابع: "أعتقد أن المسألة تتمحور حول الجانب الآخر، من جانبه وجانب ريد بُل".

وأضاف: "بالطبع، هناك الكثير من الأمور الجارية الآن. لا نعرف ما هو الوضع الحقيقي وراء الأبواب المغلقة وفي النهاية، ليس من شأننا الآن. لكن سيكون أمراً مثيراً".

وخاض راسل وفيرستابن في بعض المواقف الحادة خلال علاقتهما التنافسية، حيث وصف سائق ريد بُل منافسه بأنه "أحمق" بعد تصادمهما في اللفة الافتتاحية للسباق القصير في أذربيجان الموسم الماضي.

لكن راسل واثق من قدرته على مواجهة أي شخص يحصل على مقعد مرسيدس الشاغر، بمجرد أن يودع هاميلتون الفريق في نهاية الموسم الحالي.

"هذا هو موسمي الثالث الآن إلى جانب لويس، أعظم سائق على مر التاريخ"، قال راسل.

وأكمل: "أشعر أنني قمت بعمل جيد جداً إلى جانبه. لذا، أياً كان من سيكون إلى جانبي العام المقبل أو في الأعوام القادمة، فإنني أرحب بأي شخص، أرحب بالتحدي".

وتابع: "دائماً ما ترغب في مواجهة الأفضل. ولكن في النهاية بالنسبة لي، عليّ فقط التركيز على نفسي. أؤمن بنفسي؛ أعتقد أنني يمكن أن أتغلب على أي شخص على الشبكة. يجب أن تمتلك هذه الذهنية".

واختتم: "كان لويس بمثابة معيار لي خلال الموسمين الماضيين، كان معياراً جيداً جداً".