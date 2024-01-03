راسل: أنا وهاميلتون نثق ببعضنا رغم المنافسة الشديدة في الفورمولا واحد
قال جورج راسل سائق مرسيدس أن هناك ثقة تجمعه مع زميله لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات.
احتك سائقا مرسيدس ببعضهما البعض في تصفيات جولة إسبانيا ومن ثم جمعتهما حادثة في المنعطف الأول لسباق قطر، حين تحمل هاميلتون حينها المسؤولية الكاملة عما جرى.
كما بدا أن هاميلتون متردد بعض الشيء في اتباع استراتيجية الفريق خلال سباق اليابان حين طلب منه الفريق الإبطاء لمنح "دي آر أس" لزميله راسل في محاولة صدّ هجمات كارلوس ساينز سائق فيراري.
لكن راسل يرى مثل هذه المواقف "اعتيادية" حين يكون الزميلان متماثلين في المستوى، حيث تعادلا في معركة التصفيات بـ 11 لكل منهما، ما يعني بأنهما كانا متقاربين طوال الوقت خلال السباقات.
وحين سُئِل حيال ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، ردّ راسل: "أعتقد أن ذلك اعتيادي حين يكون الزميلان متقاربين جداً في الأداء، حين يسجلان لفات متقاربة أو ينطلقان من مراكز متقاربة في السباق. سيكونان قريبين من بعضهما على الدوام".
وأكمل: "نحن دائماً ما نناقش الاستراتيجيات في الاجتماعات. فارق الوتيرة بيننا هو صفر".
وأردف: "سنتقارب كثيراً على مدار 24 سباقاً، بمعدل 60 لفة في السباق، بالتالي سنتقارب كثيراً، وهو أكثر سائق أكون قريباً منه".
واسترسل: "لذا، أعتقد أن ذلك هو السبب".
بالمقابل، أكد راسل أنهما يثقان ببعضهما البعض بما يكفي لترك مساحة عادلة على المسار حتى عندما تكون المنافسة محتدمة بينهما، وأن حادثة قطر سببها "خطأ بسيط في الحُكم".
فقال: "أعتقد كذلك أننا نثق ببعضنا البعض. كانت هناك بعض المواقف المحتدمة، قد تكون صعبة، لكننا نثق ببعضنا البعض".
وأكمل: "نعلم أننا سنمنح بعضنا المسافة الكافية للمنافسة، وأننا لن نتخطى الحدود".
وأردف: "من الواضح أن حادثة قطر كانت بسبب خطأ بسيط في الحُكم. تلك كانت فرصة أخرى فوّتنا فيها منصة تتويج أو ربما فرصة الفوز".
من جهة أخرى، وصف راسل موسمه الذي أنهاه ثامناً مقارنة بالمركز الثالث لزميله ضمن الترتيب العام، بأنه "أصعب مواسمه على الإطلاق من الناحية النفسية".
لكن أخطاءه كما يراها، كانت بسبب الضغط أكثر من أي وقت مضى نظراً لوجود زميل بحجم هاميلتون إلى جانبه في الفريق.
فقال: "أنا أتعمّد الضغط بنفسي أكثر وأكثر".
وأكمل: "لست راضياً عن مجرد كوني أجاري زميلي في التصفيات أو غيرها، حتى حين نكون متقاربين جداً طوال الموسم. أريد أن أكون في المقدمة".
واختتم: "لهذا أنا أضغط نفسي أكثر وأكثر. ربما كان ذلك سبباً بسيطاً في ارتكابي المزيد من الأخطاء".
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