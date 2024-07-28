راسل أمام هاميلتون مع ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس في سبا وبياستري ثالثاً
حققت مرسيدس ثنائية غير متوقعة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، حيث أكمل جورج راسل أولاً أمام زميله لويس هاميلتون، بينما أكمل أوسكار بياستري سائق مكلارين آخر مراكز منصة التتويج.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تحديث: تم شطب نتيجة راسل من السباق لأن وزن سيارته بعد السباق كان أقل من الحد المطلوب بـ 1.5 كيلوغراماً.
بينما انشغل الجميع بتوقعات الفوز بين مكلارين وريد بُل أو حتى فيراري، أكملت مرسيدس سباق سبا-فرانكورشان باستراتيجية ممتازة وضعت سائقيها بالمركزين الأول والثاني في ثنائية مذهلة للسهام الفضية.
حيث قرر الفريق استعمال استراتيجية التوقف الواحد مع راسل، مقابل توقفين اثنين لـ هاميلتون الذي اقترب كثيراً من زميله في آخر خمس لفات، لكنه لم يفلح في الاقتراب منه وإكمال التجاوز.
ونجح راسل بالحفاظ على إطاراته بشكل مثير للإعجاب ليصمد أمام هجمات زميله ويقطع خط النهاية أولاً أمام بطل العالم سبع مرات.
بياستري أكمل مراكز منصة التتويج أمام شارل لوكلير سائق فيراري الذي انطلق من المركز الأول وماكس فيرستابن الذي شق طريقه من المركز 11 حتى الخامس على متن ريد بُل.
مجريات السباق
الانطلاقة وتقدم هاميلتون
انطلق الجميع على إطارات ميديوم (ما عدا دانيال ريكاردو الذي استعمل سوفت وكارلوس ساينز الذي كان على هارد)، وقدم لويس هاميلتون انطلاقة ممتازة ليتقدم حتى المركز الثاني خلف شارل لوكلير وتراجع سيرجيو بيريز للمركز الثالث، بينما تراجع لاندو نوريس ثلاثة مراكز حتى السابع.
ومع الوصول للفة الثانية بات ماكس فيرستابن ثامناً بعد انطلاقه من المركز 11.
لكن اللفة الثالثة شهدت تقدم هاميلتون للمركز الأول بعد تجاوز لوكلير وبدأ يحاول شق طريقه في الصدارة، حيث بدأ بتسجيل لفات سريعة للغاية ليرتفع الفارق حتى ثانية ونصف أمام لوكلير وصولاً للفة السادسة.
وبقيت المراكز على حالها لبضع لفات تالية، قبل أن يقترب فيرستابن كثيراً من نوريس بحلول اللفة التاسعة.
أولى وقفات الصيانة
في اللفة 11، دخل فيرستابن لمحاولة الدخول والخروج مبكراً (أندركت) منتقلاً لإطارات هارد، وكذلك حال راسل، وفي اللفة التالية، دخل لويس هاميلتون المتصدر وكذلك بيريز إلى المنصة.
ومع دخول بقية السائقين، عاد بياستري أمام بيريز، بينما عاد نوريس خلف فيرستابن.
بالمقابل، أطال ساينز فترة بقائه على المسار حتى اللفة 20، حيث دخل وخرج بالمركز الثامن خلف نوريس.
وهكذا مع نهاية وقفات الصيانة الأولى كان الترتيب على الشكل التالي:
هاميلتون أولاً بفارق ثانية و7 أعشار الثانية أمام لوكلير، بياستري ثالثاً أمام راسل وسائقي ريد بُل: بيريز وفيرستابن.
نوريس كان سابعاً أمام أليكسندر ألبون (ويليامز) وريكاردو (آربي).
وفي اللفة 22، دخل بيريز لوقفة الصيانة وخرج ثامناً على متن إطارات هارد.
وقفات الصيانة الثانية واستراتيجية راسل
في اللفة 26، دخل لوكلير المنصة لينتقل لمجموعة إطارات هارد إضافية ويخرج بالمركز السابع خلف زميله، وتلاه هاميلتون لمحاولة مرسيدس الردّ على وقفة أصيل موناكو حيث خرج أمامه.
ساينز دخل بعده وخرج خلف فيرستابن، وتلاه نوريس الذي خرج خلف فيرستابن قبل أن ينجح الهولندي بالتقدم خامساً أمام سائق مكلارين.
ومع دخول سائقي المقدمة لوقفات الصيانة، أطال راسل فترة بقائه على الحلبة حيث كان الفارق أمام زميله بفارق 5 ونصف تقريباً في صدارة السباق.
وصولاً للفة 35 كان فيرستابن بين سيارتي مكلارين: بياستري ونوريس حيث طلبت ريد بُل منه الضغط بأقصى ما يمكن.
لكن وفي اللفة التالية نجح بياستري بإكمال تجاوز رائع على لوكلير لينتزع المركز الثالث خلف سيارتي مرسيدس، بينما بدأ هاميلتون تقليص الفارق خلف زميله لتصل إلى 3 ثوانٍ.
اللفات الخمس الأخيرة ومعركة سائقي مرسيدس
شهدت اللفات الأخيرة اقتراب نوريس من فيرستابن في معركة المركز الخامس، ومعركة ساينز مع بيريز على المركز السابع.
ونجح ساينز بالفعل باقتناص المركز من المكسيكي ليتقدم إلى المركز السادس.
وفي المقدمة كان هاميلتون يضغط بشدة ليقترب من زميله بشكل واضح في كل لفة، حيث سُمع فريق مرسيدس وهو يطلب من سائقيه إبقاء مساحة لبعضهما البعض.
وصل فارق الصدارة بينهما لنصف ثانية مع بداية اللفات الثلاثة الأخيرة، بينما بدأ بياستري يقترب منهما في الخلف.
وبقيت المعركة مشتعلة حتى الثانية الأخيرة بين سيارتي السهام الفضية، إذ لم تفلح جهود هاميلتون بتجاوز زميله، لينتهي السباق مع راسل أولاً أمام هاميلتون وبياستري ثالثاً.
لوكلير أنهى السباق رابعاً أمام فيرستابن، نوريس، ساينز وبيريز.
بينما أكمل فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|منصات الصيانة
|النقاط
|الانسحاب
|الهيكل
|المحرّك
|1
|ج. راسل مرسيدس
|63
|44
|
-
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|44
|
+0.526
0.526
|0.526
|2
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|أ. بياستري مكلارين
|81
|44
|
+1.173
1.173
|0.647
|2
|15
|McLaren
|Mercedes
|4
|ش. لوكلير فيراري
|16
|44
|
+8.549
8.549
|7.376
|2
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|44
|
+9.226
9.226
|0.677
|2
|10
|Red Bull
|Red Bull
|6
|ل. نوريس مكلارين
|4
|44
|
+9.850
9.850
|0.624
|2
|8
|McLaren
|Mercedes
|7
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|44
|
+19.795
19.795
|9.945
|2
|6
|Ferrari
|Ferrari
|8
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|44
|
+43.195
43.195
|23.400
|3
|5
|Red Bull
|Red Bull
|9
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|44
|
+49.963
49.963
|6.768
|1
|2
|Aston Martin
|Mercedes
|10
|إ. أوكون ألبين
|31
|44
|
+52.552
52.552
|2.589
|2
|1
|Alpine
|Renault
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