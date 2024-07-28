راسل أمام خطر شطب نتيجته بسبب وزن سيارته الأقلّ من الحدّ الأدنى

أعلن المندوب التقنيّ لـ "فيا" عن أنّ وزن سيارة راسل كان أقلّ من الحدّ الأدنى أثناء الفحص التقنيّ بعد سباق سبا، وذلك بعد أن استنفذ كامل الوقود.

حقّق البريطاني فوزه الثالث في الفورمولا 1 بعد انتقاله إلى استراتيجيّة التوقّف الوحيد، وتشبّثه أمام زميله لويس هاميلتون القادم بقوّة في النهاية.

لكنّ فحوصات ما بعد السباق أظهرت أنّ سيارته لا تزال تحتوي على الوقود بعد استنفادها إلى الوزن الأدنى البالغ 798 كلغ، وبعد سحب بقيّة الوقود منها فقد انخفض وزنها إلى 796.5 كلغ.

وجاء في تقرير المندوب التقني لـ "فيا":

"تمّ وزن السيارة رقم 63 بعد السباق، وكان وزنها 798 كلغ، وهو الوزن الأدنى الذي تفرضه المادة 4.1 من القوانين التقنيّة".

وأضاف: "تمّ سحب بقيّة الوقود من السيارة بعد ذلك، وتمّ سحب 2.8 لتر. ولم يتمّ تجفيف السيارة بالكامل وفق إجراءات التجفيف التي تقدّم بها الفريق في وثائق الامتثال للقوانين كون المادة 6.5.2 من القوانين التقنيّة قد تمّ الإيفاء بها".

وأكمل: "تمّ وزن السيارة مجدّدًا على ميزاني فيا الداخلي والخارجي وبلغ وزنها 796.5 كلغ. وتمّ تأكيد معايرة الميزانين الداخلي والخارجي وشهد المتنافس على ذلك".

وأردف: "كون هذا الوزن كان أقلّ بـ 1.5 كلغ من الوزن الأدنى الذي تفرضه المادة 4.1 من القوانين التقنيّة، والذي يجب احترامه في كلّ الأوقات من قبل المتنافس، سأقوم بنقل المسألة إلى المراقبين للنظر فيها".

ومن المرجّح أن يتسبّب ذلك في إلغاء فوز راسل، في حال لم تتمكّن مرسيدس من شرح تبخّر فارق الـ 1.5 كلغ.

وسيرث حينها هاميلتون الفوز أمام أوسكار بياستري، على أن يتقدّم شارل لوكلير إلى آخر مراكز منصّة التتويج.