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راسل: ألفا روميو الفريق الذي فاجأنا على النحو الأكبر في التجارب

اعترف جورج راسل سائق ويليامز بأنّ ألفا روميو برزت من التجارب الشتوية لموسم 2021 للفورمولا واحد وهي الفريق الذي كان مُفاجئًا على النحو الأكبر.

راسل: ألفا روميو الفريق الذي فاجأنا على النحو الأكبر في التجارب

بعد موسم 2020 حيث عانى ثنائي ألفا روميو كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي في أوقات من أجل ترك انطباع ضمن معركة الوسط، خاض الفريق السويسري تجارب شتوية مشجّعة في البحرين.

إذ أظهرت سيارة "سي41" الجديدة علامات على تحقيق الفريق لخطوة إلى الأمام بالمقارنة مع سابقتها، كما كان رايكونن رابع أسرع السائقين في اليوم الأخير من تجارب البحرين.

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ومع توجّه ويليامز لدخول معركة محتدمة مع ألفا روميو وهاس خلال هذا الموسم في مؤخرة مجموعة الوسط، فإنّ أداء رايكونن في التجارب هو ما كان بارزًا ومفاجئًا بالنسبة لراسل.

حيث قال: "بدا كيمي سريعًا جدًا جدًا في اليوم الأخير. عليّ الثناء عليه في ذلك. بالرُغم من أنني بحاجة للنظر بشكل أعمق في البيانات، إذ يُمكنني القول في الوقت الحالي بأنّهم الفريق الذي كان مفاجئًا على النحو الأكبر".

وأضاف: "لا يُمكنني أن أخبركم بالموقع الذي نتواجد فيه بالمقارنة معهم، ولكن ما يبدو الآن هو أن كيمي بدا سريعًا للغاية".

من جهته، أوضح جيوفينازي - الذي يتوجه لخوض موسمه الثالث الكامل مع ألفا روميو - بأنّه متفائل حيال التقدّم الذي أحرزه فريقه.

فقال: "أنا سعيد بالعمل الذي قمنا به في الصخير. إنّها ما تزال تجارب، لكنني أعتقد بأنّ الانطباع الأول مع السيارة ما يزال مهمًا. وبالرُغم من الظروف الصعبة مع الرياح والرمال في اليوم الأول، إلّا أنني لم أواجه مطلقًا أيّة مشاكل محددة. في الحقيقة، وضمن الأجواء الصعبة، فقد برهنت السيارة على أنّها مستقرة وبمقدورك قيادتها باستمتاع".

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وعلى الرُغم من أنّ فرق الفورمولا واحد قد صارعت من أجل تعويض الارتكازية الضائعة هذا الموسم بسبب قوانين الانسيابية الجديدة، يشعر جيوفينازي بأنّ سيارة ألفا روميو الجديدة أفضل بالفعل من العام الماضي.

فقال: "القوانين والإطارات الجديدة تهدف إلى تقليل الأداء، لكن عليّ القول بأنني رأيت الكثير من التقدم في الحقيقة. مقدمة السيارة أكثر استجابة، ولا سيّما في المنعطفات منخفضة السرعة. وحدة الطاقة تحسنت كذلك، وذلك بالتأكيد سيمنحنا فرصة للاقتراب أكثر من منافسينا".

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