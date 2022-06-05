راسل: ألبون قام بعمل "استثنائيّ" كبديلٍ لي في ويليامز

غادر راسل فريق ويليامز بعد ثلاثة أعوام لينضمّ إلى مرسيدس التي كان عضوًا في برنامجها للناشئين منذ 2017.

ويُعرف أنّ ألبون حاول التأثير على الفريق في شهوره الأخيرة معه للتعاقد مع ألبون ذي الأصول التايلانديّة بعد خروجه من المقاعد الأساسيّة في الفورمولا واحد بنهاية موسم 2020 على إثر موسمٍ صعب مع ريد بُل.

وأثار ألبون الإعجاب منذ عودته إلى البطولة بشكلٍ دائم هذا العام، حيث حقّق ثلاث نقاط بالرغم من معاناة الفريق للمنافسة في خطّ الوسط بشكلٍ دائم.

وكان ألبون قد اتّبع استراتيجيّة طموحة في أستراليا وتمكّن من إنجاحها ليُحقّق نقطة قبل أن يحلّ تاسعًا في ميامي. كما أنّه أثار الإعجاب في إيمولا عبر صدّه لبيير غاسلي ولويس هاميلتون سائق مرسيدس ليحلّ في المركز الـ 11.

وأشاد راسل بألبون على بدايته القويّة لدى عودته إلى الفورمولا واحد، مُشيرًا إلى سجّله المثير في الفئات الناشئة في مواجهة العديد من السائقين البارزين في البطولة الآن.

وقال راسل لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد قام ألبون بعملٍ استثنائي".

وأضاف: "أعتقد بأنّه ليس سرًا أنّه واجه أوقاتًا صعبة مع ريد بُل، لكنّني أعتقد بأنّنا جميعًا، بمن فينا ماكس فيرشتابن، علمنا مدى موهبته".

وأردف: "تسابقنا جميعًا في مواجهة بعضنا البعض منذ 2011. أليكس أكبر منّا ببضع سنوات، وكان يتنافس مع نيك دي فريز حينها، كان دائمًا واحدًا من الأفضل، لذا ليست مفاجأة بالنسبة لي".

وأكمل: "أنا سعيدٌ برؤيته يعود إلى الفورمولا واحد، وقد عزّز ذلك موقعه".

في الأثناء عانى زميله نيكولاس لاتيفي لمجاراته، وعندما سُئل عن المقارنة بين راسل وألبون، قال لاتيفي: "كلاهما سريعٌ جدًا. تسابقت معه كزميلٍ له في 2018 في الفورمولا 2 وأعلم كم كان سريعًا".

وأضاف: "هناك بعض الاختلافات في أسلوب القيادة هنا وهناك، وعلمت ذلك قبل بداية الموسم. لن أفصح عن أسرار أساليب القيادة التي ربّما لا يُريدون الإفصاح عنها. لكن من الرائع أنّني حظيت بزميلين مثلهما".