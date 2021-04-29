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راسل: أفعالي بعد حادثي مع بوتاس في إيمولا "حكمٌ سيّئ للغاية"

وصف جورج راسل سائق ويليامز أفعاله تجاه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس إثر حادثهما خلال سباق إيمولا للفورمولا واحد بـ "الحكم السيّئ للغاية".

راسل: أفعالي بعد حادثي مع بوتاس في إيمولا "حكمٌ سيّئ للغاية"

غادر راسل سيارته المحطّمة واتّجه صوب بوتاس في الوقت الذي كان فيه الفنلندي لا يزال جالسًا في سيارته المتضرّرة بعد حادثهما أثناء معركتهما على المركز التاسع في سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى قبل أسبوعين.

واعتبر مراقبو السباق الحادثة لاحقًا أنّها حادثة تسابق طبيعيّة وذلك بعد فقدان راسل السيطرة على سيارته على يمين بوتاس عند عبوره على منطقة مبلّلة من المسار.

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وسُئل راسل إن كان قد أعاد التفكير في ما حدث وذلك عشيّة انطلاق جائزة البرتغال الكبرى في بورتيماو، قال ناشئ مرسيدس وسائق ويليامز الحالي: "بعد الحصول على أسبوع، حتّى مساء السباق، للسماح بالعواطف بالهدوء والتفكير في كلّ شيء، أعتقد بأنّ الحادثة شيء وذلك جزء من التسابق وهو أمرٌ يحدث. لكنّني أعتقد بأنّ الأفعال التي قمت بها لاحقًا لا تعكس الشخص الذي أنا عليه".

وأضاف: "عارضت غرائزي بالتوجّه بعيدًا ومغادرة موقع الحادث وأظهرت بعض العواطف، وربّما كان ذلك حكمًا سيّئًا للغاية في حميّة اللحظة".

وأردف: "أدّى ذلك إلى بعض الأشياء الأخرى ذلك المساء. لهذا السبب شعرت بأنّه كان عليّ نشر ذلك البيان صباح الإثنين للاعتذار".

وأكمل: "أريد أن أكون مثالًا والأفعال التي قمت بها بعد السباق لا تُعدّ مثالًا جيّدًا".

وعندما سُئل إن كان قد تحدّث إلى توتو وولف مدير فريق مرسيدس، قال روسي: "أجل بالطبع، تحدّثنا بشكلٍ مكثّف منذ الحادثة".

وأضاف: "سيبقى محتوى المحادثات خاصًا، لكنّه كان داعمًا وبناءً للغاية".

وأردف: "لم تتضرّر علاقتنا إثر الحادث، بل على العكس. والأمر ذاته مع الجميع في ويليامز".

كما أشار راسل إلى وتيرته الواعدة في سباق إيمولا قبل الحادث، قائلًا أنّ على ويليامز الشعور بالفخر حيال التقدّم الذي حقّقته واقترابها من المنافسة على النقاط باستحقاق.

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