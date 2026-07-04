راسل: أعتقد أننا ما زلنا نملك الأفضلية في وتيرة السباق
قال سائق جورج راسل مرسيدس، الذي أنهى سباق القصير في جائزة بريطانيا الكبرى في المركز الرابع، أن مركز الانطلاق في التصفيات يلعب دورًا حاسمًا في تحديد نتيجة السباق.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
أنهى جورج راسل السباق القصير في المركز الرابع، خلف منصة التتويج مباشرة، وأكد بعد نهاية السباق أنه كان سعيدًا بما حققه من تجاوزات في اللفة الأولى.
وأوضح السائق البريطاني أن إدارة الطاقة والبطارية جعلت الأمور أكثر صعوبة خلال مجريات السباق.
حيث شدد على أهمية مركز الانطلاق في التصفيات قبل السباق الرئيسي يوم الأحد.
فقال: "كانت نهاية اللفة الأولى ممتعة جدًا؛ تمكنت من تجاوز سيارتين في منعطفين".
أكمل: "لكن إدارة الطاقة تجعل السباق صعبًا للغاية في اللفات اللاحقة".
وأردف: "لهذا أعتقد أن التصفيات تلعب دورًا أكبر بكثير".
وتابع: "لو تمكنت من الانطلاق في السباق القصير من مراكز أعلى بضع درجات، لكان السيناريو مختلفًا تمامًا".
كما أكمل راسل موضحًا فكرته حول أهمية المراكز الأولية عند انطلاقة السباق.
فقال: "لو تمكنت من الحفاظ على مركزي الثالث بعد اللفة الأولى، لكان بإمكاني إنهاء السباق على منصة التتويج بسهولة".
واختتم: "صحيح أن بعض منافسينا أحرزوا تقدمًا عبر التحديثات، لكنني ما زلت أعتقد أننا نملك الأفضلية من حيث وتيرة السباق".
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