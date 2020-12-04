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راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"

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راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"

قلّل جورج راسل من شأن تصدّره لحصّتَي التجارب الحرّة ضمن جائزة الصخير الكبرى للفورمولا واحد، قائلًا أنّ الأزمنة "مضلّلة بعض الشيء".

كان سائق ويليامز الأساسي قادرًا على تسجيل الزمن الأسرع خلال حصّتَي التجارب الحرّة اليوم الجمعة، وذلك ضمن مشاركته الأولى مع مرسيدس بديلًا عن لويس هاميلتون المصاب بفيروس كورونا.

وتقدّم راسل بثلاثة أعشارٍ من الثانية عن زميله فالتيري بوتاس في الحصّة الأولى في الوقت الذي عانى فيه الفنلندي من ضررٍ في أرضيّة سيارته.

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أمّا في الحصّة الثانية فقد كان راسل في الصدارة مجدّدًا، لكنّ ذلك جاء نتيجة شطب زمن الفنلندي الأسرع إثر خرقه حدود المسار في المنعطف الثامن ما أطاح به إلى المركز الـ 11.

لكنّ راسل قلّل من شأن تلك النتيجة مع نهاية اليوم، كاشفًا أنّه عانى أكثر على صعيد محاكاة السباق.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّ الأزمنة مضلّلة بعض الشيء في الوقت الحاضر، وهي لا تعكس الوتيرة الحقيقيّة".

وأضاف: "اعتقدت بأنّ التجارب الحرّة الثانية لم تكن حصّة رائعة بالنسبة لي. عانيت خاصة بكميّة وقود عالية، وذلك ما سيكون العامل الرئيسيّ يوم الأحد".

وأردف: "لا يزال أمامي الكثير من العمل لإنجازه من أجل الشعور بالراحة داخل السيارة، والشعور بالراحة على صعيد الإعدادات، وتحقيق بعض التحسينات، كوني أعتقد بأنّ الغد سيكون قصّة مختلفة".

واعتقد راسل أنّ بوتاس لا يزال أسرع منه بشكلٍ قاطع، حيث يعتقد بأنّ قدر الوقت الذي كسبه الفنلندي نتيجة خروجه عن المسار عند المنعطف الثامن كان ضئيلًا.

وقال البريطاني: "أنّني كنت الأسرع اليوم لا يعني أنّ ذلك سيكون موقعي غدًا".

وأضاف: "كان ماكس فيرشتابن سريعًا جدًا على صعيد محاكاة السباق، وفالتيري كان الأسرع في الحصّة الثانية، لكنّ زمنه شُطب. ربّما كسب نصف عشرٍ من الثانية على أقصى تقدير، لذا لا يزال أسرع منّي بعُشرٍ ونصفٍ من الثانية على صعيد اللفّة الواحدة. لكنّنا سنرى. نحن نُصبح أفضل فأفضل".

وكان راسل قد تذمّر من مقعده خلال الحصّة الأولى، وذلك بعد أن كشف يوم الخميس أنّه يرتدي حذاءً أصغر بقياسٍ من الطبيعيّ كي يتمكّن من التواجد في قمرة قيادة هاميلتون.

لكنّه واثقٌ من أنّ جميع المشاكل سيتمّ حلّها في الوقت المناسب قبل سباق الأحد.

وقال حيال ذلك: "أنا متعبٌ بالفعل لأكون صادقًا. تطرّقنا بالفعل لما نحتاج لتغييره. ليس ذلك عملًا وليد اللحظة".

وأكمل: "سنُغيّر المقعد قليلًا، وسنعمل بجهدٍ مع الشباب لمحاولة تحسين الوضع ليوم الأحد. لكنّني متأكّدٌ من أنّ كلّ شيء سيكون على ما يرام".

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