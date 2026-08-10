راسل: أبسط خطأ قد يدفن نجاحنا في صفحات التاريخ
أكد جورج راسل أن فريقه يجب ألا يشعر بالرضا رغم هيمنته على 8 من أصل 11 سباقًا في النصف الأول من الموسم.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: أليستير ستالي
بدأت مرسيدس حقبة القوانين الجديدة بأداء مهيمن، وتصدرت بطولتي السائقين والصانعين بعد فوزها في 8 من أصل 11 سباقًا، لكنها بدأت تشعر بضغط منافسيها خلال الجولات الأخيرة.
فبعد أن حققت فيراري انتصارين ومكلارين فوزًا واحدًا في آخر خمسة سباقات، تراجعت هيمنة الفريق الألماني، كما عانى من مشاكل في الموثوقية كلفته خسارة عدد من النقاط.
وفي تصريحات خاصة لموقع رايسينغ نيوز 365 خلال العطلة الصيفية، شدد جورج راسل مجددًا على سرعة تغير موازين القوى في الفورمولا 1، قائلًا: "لا يمكننا أبدًا أن نشعر بالرضا في هذه المرحلة. نحن نفوز حاليًا، ويمكننا أن نثق في قدرتنا على مواصلة ذلك خلال السباقات القليلة المقبلة".
وأضاف: "لكن إذا أخطأنا في التحديث المقبل، أو جلبت فيراري حزمة تطوير كبيرة، أو انكسرت حلقة واحدة فقط من السلسلة، فقد نفقد كل الزخم الذي بنيناه. أبسط خطأ قد يدفن نجاحنا في صفحات التاريخ".
وتابع: "كما أقول دائمًا: لا ينبغي أن نسترخي كثيرًا في الأوقات الجيدة، ولا أن نصبح متشائمين في الأوقات الصعبة".
هذا وأشاد راسل بانضباط الفريق خلال فترات النجاح والأزمات، قائلًا: "بصراحة، لدينا فريق يتمتع بقدر هائل من الصلابة ويركز على البيانات والأداء. ودائمًا ما ينجح في الحفاظ على توازنه خلال تقلبات موسم الفورمولا 1".
واختتم: "ما أعنيه هو أنه عندما كانت الأمور تسير بشكل سيئ، لم يُصب الفريق بالإحباط، بل ركز فقط على العمل وتطوير السيارة. والآن، عندما تسير الأمور بأفضل شكل ممكن، لا يزال التركيز منصبًا بالكامل على الأداء. سواء في الهزائم أو الانتصارات، يبقى نهج الفريق وعقليته كما هما تمامًا".
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