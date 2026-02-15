بعد ثلاثة أيام من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، لم يدّعِ أي فريق امتلاكه أسرع سيارة، حيث انصب التركيز بشكل خاص على أداء وحدات الطاقة.

وكان ماكس فيرستابن قد أشار إلى أن مرسيدس ستكون "بعيدة المنال" على المقاطع المستقيمة في ملبورن.

إلا أن الرأي السائد حاليًا أن ريد بُل تمتلك أفضل وحدة طاقة، لا سيما من حيث توزيع الطاقة.

وعندما نُقل إلى راسل تعليق فيرستابن حول امتلاك مرسيدس "ورقة رابحة سرية" في ما يتعلق بالمحرك، ردّ السائق البريطاني قائلاً:

"آمل أن تكون لدينا ورقة رابحة كبيرة".

ومشيراً إلى أن أحداً لا يقود بأقصى طاقته خلال الاختبارات، قال راسل:

"بالطبع، لا أحد يصل إلى الحد الأقصى من الأداء في تجارب ما قبل الموسم، وما زلت في مرحلة التعلّم".

لكنه اعترف ببداية ريد بُل القوية، مضيفاً: "الحقيقة أنهم بدؤوا الموسم بشكل أفضل بكثير من جميع الفرق الأخرى".

وأردف: "عندما نقارن أنفسنا ليس فقط مع ريد بُل، بل أيضاً مع فيراري، فإنهم يبدون في وضع جيد".

وأكد راسل أن مرسيدس طوّرت هيكلاً قوياً هذا الموسم، قائلاً: "أعتقد أننا صنعنا سيارة قوية جداً هذا العام".

وأضاف: "لكن الكثير من الحديث حول قدرتنا التنافسية هذا الموسم يدور حول وحدة الطاقة، وستكون هناك تحسينات كبيرة في هذا الجانب".

واسترسل: "مع ذلك، في الوقت الحالي، فإن الفريق الذي يجب التغلب عليه في هذا المجال هو ريد بُل".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: AG Photo

وعلى عكس الانتقادات الحادة التي وجّهها فيرستابن للقوانين الجديدة، قدّم راسل صورة أكثر إيجابية، حيث قال:

"يجب دائماً إعطاء الأشياء الجديدة فرصة".

وأضاف أن هذه القوانين ستستمر لمدة ثلاث سنوات، وأن التطور في الأشهر الأولى سيكون "هائلاً".

وعن إحساس القيادة، قال راسل: "أعتقد أن السيارات أصبحت أكثر متعة في القيادة. لم أصدق مدى رشاقتها لأنها أخف وزناً وأصغر حجماً، وهذا أمر إيجابي جداً".

وأشار أيضاً إلى أن التعقيد في جانب وحدة الطاقة يضع تحديات أكبر أمام المهندسين، موضحاً:

"المحركات معقّدة جداً، وبصراحة، تسبّب صداعاً أكبر للمهندسين مقارنة بالسائقين".

وختم راسل حديثه بالإشارة إلى أن حلبتي برشلونة والبحرين تعتبران سهلتين نسبياً من حيث متطلبات المحرك، لكنه شدد على عدم التسرع في إصدار الأحكام قبل خوض سباقات أكثر تحدياً مثل ملبورن وجدة.