رئيس مرسيدس يشعل التكهنات ويلمّح: ماكس فيرستابن سيبدو أنيقًا بألوان السهام الفضية
لم يعد سرًا السعي الدؤوب من مرسيدس مؤخرًا من أجل ضم ماكس فيرستابن إلى قلعة السهام الفضية، لكن رئيس مجموعة مرسيدس-بينز كان آخر من أشعل التكهنات حيال تلك الخطوة المدوية.
صاحب قطب الإنطلاق الأول جورج راسل، مرسيدس، المركز الثاني ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
أدلى أولا كالينيوس رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيدس-بينز بالتلميح الأكبر حتى الآن فيما يتعلق بإمكانية انضمام ماكس فيرستابن إلى صفوف مرسيدس في موسم 2026.
وكان توتو وولف مدير فريق الفورمولا 1 قد سبق وصرح بأنه يودّ ضم الهولندي عندما تدخل القوانين الجديدة حيّز التطبيق في البطولة في 2026.
وذلك بالرُغم من ارتباط فيرستابن بعقد مع ريد بُل حتى نهاية 2028، إلا أنه من المعلوم بأن هنالك بندًا لفك الارتباط يتعلق بهيلموت ماركو، بأنه وإذا ما غادر مستشار العلامة النمساوية، فيحق لبطل العالم الثلاثي أن يترك الفريق حينها.
كما تجدر الإشارة إلى أنه وحتى الآن لم يصرّح أي أحد بخلاف وولف داخل مرسيدس بأية معلومة أو رأي حيال فكرة ضم فيرستابن، لكن كالينيوس أتى الآن ليوضح بأنه يستهدف ضم الهولندي بالتأكيد، ويرى كذلك أن القوانين الجديدة ووضع فريقه خلالها قد يفتح الباب أمام تلك الخطوة.
حيث قال: "أفضل سائق يريد التواجد على متن أفضل سيارة. وتلك وظيفتنا، أن نوفر أفضل حزمة ممكنة".
وأضاف: "سيتم خلط الأوراق في 2026، حيث سنشهد ترتيبًا تنافسيًا جديدًا مع القوانين الجديدة. وتلك فرصة كذلك. من يدري؟".
وتابع: "ولكن أعتقد بأن ماكس سيبدو أنيقًا بألوان السهام الفضية، أليس كذلك؟".
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