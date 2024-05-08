رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي يبدأ تحقيقاً في رفض الفورمولا واحد لقبول أندريتي

بعد أيام قليلة من زيارة ماريو أندريتي إلى الكونغرس، كتب النائب الجمهوري جيم جوردان إلى مالكي الفورمولا واحد مطالباً بتوضيح عملية اتخاذ القرار التي منعت آمال أندريتي.

ونشرت شبكة NBC التلفزيونية والإذاعية الأمريكية رسالة حصلت عليها من جوردان تتضمن طلباً بتقديم الوثائق والمعلومات المتعلقة بقرار الفورمولا واحد رفض دخول أندريتي إلى البطولة العالمية.

في الرسالة، التي تم إرسالها إلى المدير التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا، جريج مافي، والرئيس التنفيذي للفورمولا واحد/ ستيفانو دومينيكالي، يطلب جوردان الإجابة، لضمان عدم حدوث أي سلوك منافسة غير قانوني.

وأوضح جوردان أنه لا يقبل بعض التبريرات التي قدمتها الفورمولا واحد لرفض دخول أندريتي عندما أعلنت ذلك في شهر يناير الماضي.

حيث كتب: "الذرائع المقدمة لرفض دخول أندريتي كاديلاك تبدو أنها مُبررة زائفة وتعسفية ولا علاقة لها بملاءمة أندريتي كاديلاك للمنافسة في فورمولا واحد".

وأكمل: "على سبيل المثال، زعمت فورمولا واحد أن فريقاً جديداً يمكن أن يضيف قيمة إلى فورمولا واحد فقط من خلال 'المنافسة على المنصات وفوز السباقات'".

وأردف: "مع ذلك، قامت ’فيا’ بالفعل بتحليل - ووافقت - القدرات التقنية لأندريتي كاديلاك فيما يتعلق بالقدرة على منافسة الفرق الحالية، كما أن معظم الفرق الحالية في فورمولا واحد لا تلبي معيار الفورمولا واحد للتنافس بانتظام على 'المنصات وفوز السباقات'".

وأضاف: "زعمت الفورمولا واحد أيضاً أنه من غير المناسب أن تحاول أندريتي كاديلاك استخدام مصنّع محركات موجود لأن ذلك قد 'يكون مدمراً لسمعة ومكانة' الفورمولا واحد. في الوقت نفسه، أشارت البطولة إلى أنه إذا استخدمت أندريتي كاديلاك محركاً جديداً يتم تصنيعه من قبل جنرال موتورز في السنة الأولى للفريق، فإنه سيشكّل تحدياً للفريق الجديد".

واسترسل: "لا يمكن للفورمولا واحد أن تجمع بين كلا الطرفين. الحقيقة، كما أوضح رئيس ’فيا’ محمد بن سُليّم، هي أن رفض أندريتي كاديلاك ’لا يتعلق إلا بالمال’".

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كما أشارت اللجنة إلى أن الحجج التي تم تقديمها حول تسبب الفريق الحادي عشر بالضرر لمصالح الفرق الحالية، قد تضمن سلوك منافسة غير قانوني.

ومن أجل مساعدة تحقيق اللجنة في هذه المسألة، طلب جوردان وثائق وجلسة توجيه من موظفي الفورمولا واحد حول ما حدث.

وطلب جميع الوثائق والاتصالات المشيرة أو المتعلقة بعملية تقييم الفرق الجديدة وأندريتي، بالإضافة إلى أي شيء يتعلق بقرار الرفض.

علاوة على ذلك، طلب جميع الوثائق والاتصالات بين الفورمولا واحد والفرق العشرة الحالية المتعلقة بالفرق الجديدة، وأية اتصالات تتعلق بدخول الفريق الجديد أو رسوم المشاركة ضمن اتفاقية كونكورد.

كما طلب جلسة في أقرب وقت ممكن لا يتجاوز 21 مايو.

يشار إلى أن الفورمولا واحد رفضت التعليق على الموضوع عندما تم الاتصال بها من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم".