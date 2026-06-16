رئيس فيراري يهنئ هاميلتون بعد الفوز في برشلونة: "نتيجة تاريخية لجماهيرنا"
وجه جون إلكان رئيس فيراري رسالة تهنئة مليئة بالفخر إلى لويس هاميلتون وفريق فيراري بعد تحقيق أول انتصار للسائق البريطاني مع الفريق الإيطالي.
رئيس مجلس إدارة فيراري جون إلكان
الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي
نجح لويس هاميلتون، الذي انطلق من المركز الثاني في جائزة إسبانيا الكبرى، في تحقيق أول انتصار له بقميص فيراري بعدما عبر خط النهاية متقدمًا بفارق 19 ثانية عن أقرب منافسيه، مستفيدًا من استراتيجية رائعة اعتمدت على ثلاثة توقفات في منصة الصيانة.
وعقب هذا الفوز التاريخي والمؤثر، أصدر جون إلكان رئيس فيراري بيانًا هنأ فيه هاميلتون والفريق، كما وجه الشكر إلى فريق فيراري الآخر الذي خاض سباق لومان 24 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع نفسها.
وقال إلكان في البيان: "تهانينا للويس على هذا الانتصار الرائع الأول مع فيراري. إنها لحظة مؤثرة للغاية ونتيجة تاريخية للفريق بأكمله ولكل جماهيرنا".
وأضاف: "أود أن أشكر الجميع على التفاني والتضحيات والجهد الجماعي الذي أظهره الفريق يوميًا، سواء على الحلبة أو في مارانيللو، بروح فيراري وشغفها المعروف".
وتابع: "كما أود أن أشكر فريق فيراري الآخر الذي قاتل حتى اللحظة الأخيرة وأكمل سباق لومان 24 ساعة الصعب للغاية بكل فخر ووحدة واحترافية كبيرة. فورزا فيراري".
أما لويس هاميلتون، الذي كافح لحبس دموعه عبر الراديو بعد الفوز، فقد وجه رسالة مؤثرة إلى أفراد الفريق.
حيث قال: "غراتسيه آ توتي (شكرًا للجميع)، مارانيللو. لقد ساعدتموني على تحقيق هذا الحلم، ولا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية. أنا ممتن لكل شخص يعمل ليلًا ونهارًا في المصنع".
وأكمل: "أنا فخور جدًا بكم جميعًا. إلى عائلتي، أحبكم كثيرًا. وإلى جماهيري، شكرًا لكم على الاستمرار في تذكيري بمن أكون. لم أكن لأحقق هذا الإنجاز من دونكم".
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