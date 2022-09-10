رئيس فيراري يدعم بينوتو لكنّ الفريق "بحاجة للتحسن"

حصلت فيراري على فرصةٍ كبيرة مع حقبة القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022 وذلك لتعزز من حظوظها التنافسية مجدداً وتنافس ريد بُل على الانتصارات.

وبدا أن شارل لوكلير منافس فعليٌ على اللقب منذ بداية الموسم حيث أحرز انتصارين، لكن مع سير الموسم بدأت مشاكل الموثوقية والأخطاء القيادية إضافة إلى القرارات الاستراتيجية الضعيفة، تؤثر على تنافسية الفريق بشكل واضح.

وسرعان ما ظهر ماكس فيرستابن على متن سيارته ريد بُل بعد العطلة الصيفية كقوة مهيمنة، حيث أجهز تقريباً على آمال لوكلير وفيراري باللقب، وبات الهولندي قاب قوسين أو أدنى من حسم لقبه الثاني في الفئة الملكة.

وقد تعرض ماتيا بينوتو مدير الفريق لموجات كبيرة من الانتقادات خلال الأشهر المنصرمة، بسبب تكرار الأخطاء بشكل مثير للتعجب.

وضمن معرض كلامه مع مجلة "غازيتا ديلو سبورت"، أشار إيلكان بوضوح إلى أنه يدعم بينوتو، لكنه تكلم في الوقت نفسه عن حاجة الفريق لتقليص الأخطاء.

فقال: "لدينا ثقة كبيرة في ماتيا بينوتو، ونحن نقدر كل ما قام به مع المهندسين، لكن لا شكّ في ضرورة تحسين العمل في مارانيللو، وفي المرآب، وقفات الصيانة وكذلك خلف المقود".

وأكمل: "علينا مواصلة تحقيق التقدم وذلك ينطبق على الميكانيكيين، المهندسين والسائقين كذلك، مع كامل الطاقم الإداري بما فيهم مدير الفريق".

وأردف: "ما زلنا نرى أخطاء كثيرة فيما يتعلق بالموثوقية، القيادة والاستراتيجيات".

واسترسل: "ثقتنا في بينوتو وفريقه كانت القرار الصحيح وقد أثمرت بالفعل. بفضلهم عُدنا إلى مستوى تنافسي قادر على تحقيق الانتصارات مجدداً. لكنني لست راضياً لأنني أعتقد بأننا قادرون دوماً على تقديم المزيد".

سيارة شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، ما زال إيلكان يثق في قدرة فيراري على تحقيق هدفها بإحراز لقبي البطولة قبل موسم 2026، بعد تقديم سيارة تنافسية لموسم 2022.

فقال: "هدفنا الأول أن نكون تنافسيين. إن لم نكن تنافسيين فلا يمكننا تحقيق شيء، بينما بوسعك دوماً العمل على تحسين الموثوقية".

وأكمل: "لهذا السبب أعتقد أنه وقبل 2026، يمكن لفريق فيراري مجدداً تحقيق لقبي السائقين والمصنّعين، مع شارل لوكلير في قطب الانطلاق الأول".

واختتم: "نحن محظوظون بوجود سائقَين رائعَين، ربما لدينا التشكيلة الأقوى في الفورمولا واحد".