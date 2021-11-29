رئيس ساوبر ينفتح حول الاختلافات الداخلية التي أدّت إلى استقالته

لطالما كان بيشي عضوًا هامًا ضمن مجموعة ساوبر خلال الأعوام الأخيرة، حيث لعب دورًا أساسيًا في إنقاذ الفريق في 2016 عندما تم بيعه إلى مجموعة لونغبو فاينانس الاستثمارية.

وظلّ بيشي ضمن مجلس الإدارة كرئيس لساوبر من أجل العمل عن قرب مع مجموعة إزليرو الاستثمارية التي ترأسها فين راوزينغ، مع تغيير اسم الفريق إلى ألفا روميو.

لكنّ وقُبيل جائزة المكسيك الكبرى، فاجأ بيشي الفريق عندما أعلن تنحّيه عن منصبه، إذ وضمن حديثه للمرة الأولى عن ذلك القرار، أوضح بيشي أنه وبينما ما يزال يملك ثقة كبيرة بملّاك الفريق، لكنّه لم يكن على وفاق مع فاسور.

فقال: "لم أرغب أن أكون مرتبطًا بإدارة فريد فاسور في المستقبل".

وبينما رفض بيشي الإفصاح أكثر عن المشاكل التي أدّت لانقسامهما بهذا الشكل، إلّا أنه شرح بأن اختيار سائقي الفريق للمستقبل كان أبرز نقاط الاختلاف.

هذا ووقّعت ساوبر مؤخّرًا مع غوانيو تشو نجم الفورمولا 2 ليُزامل فالتيري بوتاس في موسم 2022 من الفورمولا واحد، حيث فتح السائق الصيني العديد من الفرص التجارية أمام الفريق.

وفي حين ليس لدى بيشي أيّ شيء ضد تشو، لكنّ اختيار الفريق لسائقيه لموسم 2022 سجّل فكّ الفريق للتحالف القريب الذي جمعه مع فيراري كجزء من تحالفها مع ألفا روميو، وهو ما كان سببًا في تواجد أنطونيو جيوفينازي مع الفريق على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

"الطريقة التي تم بها اختيار السائقين كانت من بين أبرز النقاط التي يمكن القول بأنها كسرت الطاولة بيني وبين الإدارة الحالية" قال بيشي.

وأضاف: "أشعر بالأسف لأنّ أنطونيو لم يعد هنا، وسعيد كذلك بقدوم تشو. فأنا أعرفه وعائلته كذلك منذ أن أردنا ضمّه إلى أكاديمية ساوبر، إلى جانب تقييم الفرص التجارية التي يمكن أن تنفتح لنا".

لكن وبالرُغم من استيائه من وضع اختيار السائقين في الفريق، أبدى بيشي ثقته الكاملة في ملّاك ساوبر.

فقال: "راوزينغ لديه حرية الاختيار، فهو يمثّل حاملي الأسهم، كما أنه شخص موثوق ويعمل بكامل شغفه وطاقته. أثق بأن أولويتهم الأولى هي حماية أعضاء الفريق".

واختتم: "وعليه لا ينبغي أن تكون استقالتي سببًا في أيّ تخوّف لأعضاء الفريق. أنا واثق من ذلك".